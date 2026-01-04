BofA: Αυτοί οι κλάδοι πρέπει να είναι σε κάθε χαρτοφυλάκιο το 2026

Τους κλάδους τους οποίους πρέπει οι επενδυτές να έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους το 2026, υπέδειξαν οι αναλυτές της Bank of America (BofA), σε σημείωμα προς του πελάτες, βάσει του μοντέλου που χρησιμοποιεί. αμερικανική τράπεζα.

Η αμερικανική τράπεζα συνέστησε στους επενδυτές να δώσουν προτεραιότητα στους κλάδους της υγείας και των ακινήτων, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο εμφανίζονται πλέον ελκυστικοί από άποψη αποτίμησης και των δεικτών της δυναμικής τους.

Η BofA γράφει ότι το μοντέλο της δυναμικής και αποτίμησης «κατατάσσει πλέον τον κλάδο της υγείας στην 1η θέση και των ακινήτων στην 3η –και δίνουμε υπερβολική βαρύτητα και στους δύο κλάδους… για επενδυτές με μεσοπρόθεσμες (~12 μήνες) προοπτικές», προσθέτοντας ότι δίνει βαρύτητα και στην αγορά της τεχνολογίας.

Η ελκυστικότητα των κλάδων υγείας και ακινήτων αποδίδεται εν μέρει στην της αποτίμησή τους, ενώ όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, και δύο κλάδοι «είναι φθηνοί σε σχέση με τα ιστορικά πολλαπλάσια της αγοράς».

Ωστόσο, η τράπεζα τονίζει ότι η φθηνή τιμή δεν είναι ο μόνος παράγοντας. Υπογραμμίζει τις «θετικές τάσεις στις αναθεωρήσεις σε σύγκριση με την ευρύτερη αγορά, καθώς και την υπεραπόδοση των τελευταίων τριών μηνών», οι οποίοι μαζί «υποδηλώνουν καλή αξία».

Αντίθετα, η BofA είναι πιο επιφυλακτική αναφορικά με τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, παρά το γεγονός ότι δίνει υπερβολικό βάρος στον κλάδο αυτό στη στρατηγική της.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι «είναι λιγότερο πιθανό να σημειώσει άνοδο στο εγγύς μέλλον», επειδή επί του παρόντος «θεωρείται ως "παγίδα αξίας", διότι είναι φθηνός μόνο επειδή η σχετική τιμή του έχει πέσει ταχύτερα από ό,τι οι αναλυτές έχουν υποβαθμίσει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη».