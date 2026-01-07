#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Πέρυσι το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε την καλύτερη ετήσια επίδοσή του από το 1979, χάρη στις αγορές των κεντρικών τραπεζών και τις γεωπολιτικές ανησυχίες.

Κίνα: Η κεντρική τράπεζα αγόρασε χρυσό για 14ο διαδοχικό μήνα

Δημοσιεύθηκε: 7 Ιανουαρίου 2026 - 11:06

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας επέκτεινε τις αγορές χρυσού για 14ο διαδοχικό μήνα, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ράβδους χρυσού, καθώς οι τιμές εκτοξεύονται σε επίπεδα ρεκόρ, επισημαίνει το Bloomberg. 

Ο χρυσός που κατέχει η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αυξήθηκε κατά 30.000 ουγκιές τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα Τετάρτη. Κάτι που ανεβάζει τις συνολικές αγορές από τον Νοέμβριο του 2024, όταν ξεκίνησε ο τρέχων αγοραστικός κύκλος, σε περίπου 1,35 εκατ. ουγκιές ή 42 τόνους.

Ο χρυσός είχε ασταθή πορεία τον τελευταίο μήνα του 2025, εκτινάσσοντας την τιμή του σε ρεκόρ πριν μειώσει κάποια κέρδη. Παρόλα αυτά, το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε την καλύτερη ετήσια επίδοσή του από το 1979, χάρη στις αγορές των κεντρικών τραπεζών και τις γεωπολιτικές ανησυχίες.

Οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν στα τέλη του 2025 σχεδόν τον χρυσό από ό,τι τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη. Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη ζήτηση του επίσημου τομέα ως βασικό πυλώνα στήριξης των τιμών του χρυσού κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, καθώς οι χώρες συνεχίζουν να βλέπουν το ράβδο ως αντιστάθμισμα έναντι του δολαρίου.

Το πραγματικό εύρος των αγορών της PBOC παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς πολυάριθμες εκτιμήσεις τοποθετούν τις πραγματικές αγορές υψηλότερα. Η Goldman Sachs εκτίμησε ότι η Κίνα πρόσθεσε 15 τόνους χρυσού στα αποθέματά της τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με μόνο περίπου 1 τόνο χρυσού που ανέφερε επίσημα η χώρα.

