#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τιμή-στόχο τα €35,4 δίνει η Piraeus Securities για την Motor Oil

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου για το 2025 υπολογίζεται κοντά στα €1,2 δισ., περίπου 30% υψηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση.

Τιμή-στόχο τα €35,4 δίνει η Piraeus Securities για την Motor Oil

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιανουαρίου 2026 - 17:33

Επικαιροποιούμε το μοντέλο αποτίμησης για τη Motor Oil (MOH), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα €35,40 (από €30,50 προηγουμένως), που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 17% γράφει η Piraeus Securities σε ανάλυσή της.

Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις μας ενσωματώνουν το ισχυρό περιβάλλον περιθωρίων διύλισης στο 4ο τρίμηνο του 2025, με την τρέχουσα πρόβλεψή μας να τοποθετεί το προσαρμοσμένο EBITDA Ομίλου για το 2025 κοντά στα €1,2 δισ., περίπου 30% υψηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψή μας, γράφουν οι αναλυτές.

Αντίστοιχα, αναβαθμίσαμε τις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις μας για τον κλάδο διύλισης κατά περίπου 15% κατά μέσο όρο, κυρίως για να αποτυπώσουμε τη βελτιωμένη προοπτική της ζήτησης πετρελαίου. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε τη σύσταση Outperform.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Motor Oil: Δευτέρα η record day για το προσωρινό μέρισμα

EFA Group: Τα «ντεσού» του deal με Motor Oil και EOS Capital Partners

Τιμή-στόχο τα €52 δίνει στη Metlen η Citi

Morgan Stanley: Τα κρίσιμα στοιχεία του ντιλ της Metlen στη Χιλή

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο