Τιμή-στόχο τα €35,4 δίνει η Piraeus Securities για την Motor Oil

Επικαιροποιούμε το μοντέλο αποτίμησης για τη Motor Oil (MOH), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα €35,40 (από €30,50 προηγουμένως), που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 17% γράφει η Piraeus Securities σε ανάλυσή της.

Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις μας ενσωματώνουν το ισχυρό περιβάλλον περιθωρίων διύλισης στο 4ο τρίμηνο του 2025, με την τρέχουσα πρόβλεψή μας να τοποθετεί το προσαρμοσμένο EBITDA Ομίλου για το 2025 κοντά στα €1,2 δισ., περίπου 30% υψηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψή μας, γράφουν οι αναλυτές.

Αντίστοιχα, αναβαθμίσαμε τις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις μας για τον κλάδο διύλισης κατά περίπου 15% κατά μέσο όρο, κυρίως για να αποτυπώσουμε τη βελτιωμένη προοπτική της ζήτησης πετρελαίου. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε τη σύσταση Outperform.