#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Cairo Mezz: Με ποσοστό άνω του 5% η HOLD

Η HOLD κατέχει 15.767.635 μετοχές της Cairo Mezz που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,10%

Cairo Mezz: Με ποσοστό άνω του 5% η HOLD

Δημοσιεύθηκε: 12 Ιανουαρίου 2026 - 17:37

Η Cairo Mezz Plc γνωστοποιεί ότι στις 09.01.2026 έλαβε γνωστοποίηση, σύμφωνα με την οποία, η HOLD Alapkezelő Zrt., μέσω διαχειριζόμενων ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ («HOLD») απέκτησε, στις 08.01.2026, μετοχές της Εταιρείας, με αποτέλεσμα η HOLD να κατέχει μετοχές που υπερβαίνουν το όριο του 5,0% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Cairo Mezz.

Στις 08 Ιανουαρίου 2026, η HOLD κατέχει 15.767.635 μετοχές της Cairo Mezz που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Cairo Mezz Plc: Προχωρά στην πώληση μέρους χαρτοφυλακίου δανείων

Χρηματιστήριο: Θετικό πρόσημο με τζίρο άνω των 300 εκατ. ευρώ

Πώς θα λάβουν επίδομα ασθένειας 1,3 εκατ. επαγγελματίες

Αγρότες: Εμπλοκή στη συνάντηση της Τρίτης στο Μαξίμου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο