#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 320.000 ιδίων μετοχών από 2/1 έως 12/1/2026

Πλέον η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 11.545.957 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,26% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 320.000 ιδίων μετοχών από 2/1 έως 12/1/2026

Δημοσιεύθηκε: 13 Ιανουαρίου 2026 - 20:22

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα»),  ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 02/01/2026 έως και 12/01/2026 απέκτησε συνολικά 320.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €13,9370 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €4.459.833,00.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 11.545.957 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,26% του μετοχικού κεφαλαίου της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Deutsche Bank: Νέες τιμές-στόχοι στις ελληνικές τράπεζες

Πόσο ακριβότερα πληρώνουμε το ρεύμα-Εθνική: Το story και τα δύο όπλα-ΧΑ: Τα ράλι της περιφέρειας και τα ριμπάουντ

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 274.934 ιδίων μετοχών από 22/12 έως 31/12/2025

Αγορά ιδίων μετοχών αξίας 5,25 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο