UBS: Σύσταση «buy» στις ελληνικές τράπεζες, προτιμά Πειραιώς

Η Ελλάδα επανέρχεται δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, σύμφωνα με τη UBS, με αιχμή την Τράπεζα Πειραιώς, την οποία ο οίκος τοποθετεί στα portfolio top picks των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Όπως επισημαίνεται στο πρόσφατο roadshow feedback της UBS, μετά τη σχετική υποαπόδοση του δ’ τριμήνου 2025, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές ξεκίνησαν ισχυρά το 2026: η Alpha Bank καταγράφει άνοδο 12%, η Eurobank 11%, η Εθνική Τράπεζα 9% και η Πειραιώς 13% από τις αρχές του έτους.

Η UBS αποδίδει την εικόνα αυτή σε έναν συνδυασμό διαρθρωτικής πιστωτικής ανάπτυξης, ελκυστικών πελατειακών spreads, εμπιστοσύνης ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε φάση παύσης για το προσεχές διάστημα και discount αποτιμήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο οίκος διατηρεί συστάσεις Buy για όλες τις ελληνικές τράπεζες που καλύπτει, ωστόσο ξεχωρίζει την Πειραιώς ως την προτιμώμενη επιλογή χαρτοφυλακίου. Όπως σημειώνεται, αρκετοί ξένοι επενδυτές επιλέγουν να διακρατούν περισσότερους του ενός ελληνικούς τίτλους, ώστε να επιτυγχάνουν επαρκή συνολική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη -αλλά όχι χαμηλή- εμπορευσιμότητα της αγοράς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η UBS εμφανίζεται πιο προσεκτική ως προς το γενικό sector trade, μετά το ισχυρό ράλι του τελευταίου έτους. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν καταγράψει συνολική απόδοση 77% σε 12μηνη βάση και διαπραγματεύονται πλέον στις 9,4 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, με ROTE 15%-16%, υπονοούμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων 10,2% και διανεμόμενη απόδοση 7% και 8% για τα έτη 2026 και 2027 αντίστοιχα. Παρά το re-rating, η UBS δεν διακρίνει συγκεκριμένους κλαδικούς καταλύτες που θα οδηγούσαν σε γενικευμένη διόρθωση.

Η στρατηγική του οίκου εστιάζει πλέον στη διασπορά αποτιμήσεων και στις επιμέρους μετοχικές ευκαιρίες, καθώς οι υπονοούμενες αποδόσεις κεφαλαίου διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των τραπεζών. Η UBS εκτιμά ότι ακόμη και αν ο κλάδος συγκλίνει σε υπονοούμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων 10%, το συνολικό return θα διαμορφωθεί κοντά στο 7%, με ορισμένες μετοχές να προσφέρουν αισθητά υψηλότερες αποδόσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το χαρτοφυλάκιο European bank top picks της UBS περιλαμβάνει τις ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Erste Group, ING, Santander, Société Générale, καθώς και την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία λειτουργεί κατά τη UBS ως το βασικό στοίχημα για στοχευμένη έκθεση στην ελληνική τραπεζική αγορά.