Jumbo: Γιατί η Citi υποβαθμίζει τη σύσταση και κόβει την τιμή-στόχο κατά 5 ευρώ

Σε υποβάθμιση της Jumbo σε Neutral από Buy και σε μείωση της τιμής-στόχου στα 27 ευρώ από 32 ευρώ προχώρησε η Citi, εκτιμώντας ότι το επενδυτικό αφήγημα των εξαιρετικά υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας μπαίνει σε φάση δοκιμασίας, καθώς το ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταβάλλεται ουσιαστικά στις βασικές αγορές του ομίλου .

Όπως εξηγεί ο αμερικανικός οίκος, η Jumbο παραμένει ένας από τους πιο κερδοφόρους retailers διεθνώς, με περιθώρια που προσεγγίζουν επίπεδα luxury, ωστόσο αυτή ακριβώς η «υπερκερδοφορία» καθιστά την εταιρεία πιο ευάλωτη σε πιέσεις τιμών όταν εμφανίζονται ισχυροί discounters με διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας.

Κεντρικός λόγος της αλλαγής στάσης είναι η είσοδος και μελλοντική επέκταση της Action στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Citi σημειώνει ότι μετά τη Ρουμανία, η Action θα μπορούσε να κινηθεί προς Βουλγαρία και Ελλάδα, με δυνητική ανάπτυξη 370-550 καταστημάτων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Jumbο. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι πωλήσεις της Action θα μπορούσαν να φθάσουν τα 1,5-2,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, δημιουργώντας ουσιαστική πίεση στην οργανική ανάπτυξη και στις τιμές της Jumbο.

Οι αναλυτές της Citi επισημαίνουν ότι η Action λειτουργεί με σκόπιμα χαμηλότερα περιθώρια, προκειμένου να προσφέρει πιο επιθετικές τιμές. Οι έλεγχοι τιμών που πραγματοποίησε ο οίκος δείχνουν ότι η Action είναι φθηνότερη περίπου στο μισό καλάθι προϊόντων, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα η Jumbο να αναγκαστεί να προχωρήσει σε επενδύσεις τιμών, περιορίζοντας σταδιακά τα περιθώριά της.

Παράλληλα, η Citi ενσωματώνει στην ανάλυσή της την άνοδο του ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με την είσοδο της Trendyol σε Ελλάδα και Ρουμανία, αλλά και τη δύσκολη μακροοικονομική εικόνα στη Ρουμανία, όπου η Jumbο έχει ήδη απορροφήσει αύξηση ΦΠΑ για λόγους ανταγωνιστικότητας .

Σε επίπεδο εκτιμήσεων, η Citi μειώνει τα κέρδη ανά μετοχή κατά 2% για το 2026 και κατά 6% για το 2027, ενώ αναθεωρεί τις μακροπρόθεσμες παραδοχές της, μειώνοντας το βιώσιμο περιθώριο EBITDA στο 30%. Παρά τα βραχυπρόθεσμα οφέλη από την ενίσχυση του ευρώ και τη μείωση του κόστους μεταφορών το 2026, ο οίκος θεωρεί ότι αυτά θα αντισταθμιστούν από την ανάγκη για πιο ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Με αυτά τα δεδομένα, η αποτίμηση της Citi βασίζεται πλέον σε 11 φορές τα κέρδη του 2026, οδηγώντας στην τιμή-στόχο των 27 ευρώ, που συνεπάγεται περιορισμένο περιθώριο ανόδου και δικαιολογεί τη μετακίνηση της σύστασης σε ουδέτερη θέση.