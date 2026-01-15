#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Γιατί η Citi υποβαθμίζει τη σύσταση και κόβει την τιμή-στόχο κατά 5 ευρώ

Σε «neutral» από «buy» υποβαθμίζει τη σύσταση για την εισηγμένη ο αμερικανικός οίκος. Η απειλή από ισχυρούς discounters και οι νέες εκτιμήσεις για τα κέρδη.

Jumbo: Γιατί η Citi υποβαθμίζει τη σύσταση και κόβει την τιμή-στόχο κατά 5 ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 15 Ιανουαρίου 2026 - 13:15

Σε υποβάθμιση της Jumbo σε Neutral από Buy και σε μείωση της τιμής-στόχου στα 27 ευρώ από 32 ευρώ προχώρησε η Citi, εκτιμώντας ότι το επενδυτικό αφήγημα των εξαιρετικά υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας μπαίνει σε φάση δοκιμασίας, καθώς το ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταβάλλεται ουσιαστικά στις βασικές αγορές του ομίλου .

Όπως εξηγεί ο αμερικανικός οίκος, η Jumbο παραμένει ένας από τους πιο κερδοφόρους retailers διεθνώς, με περιθώρια που προσεγγίζουν επίπεδα luxury, ωστόσο αυτή ακριβώς η «υπερκερδοφορία» καθιστά την εταιρεία πιο ευάλωτη σε πιέσεις τιμών όταν εμφανίζονται ισχυροί discounters με διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας.

Κεντρικός λόγος της αλλαγής στάσης είναι η είσοδος και μελλοντική επέκταση της Action στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Citi σημειώνει ότι μετά τη Ρουμανία, η Action θα μπορούσε να κινηθεί προς Βουλγαρία και Ελλάδα, με δυνητική ανάπτυξη 370-550 καταστημάτων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Jumbο. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι πωλήσεις της Action θα μπορούσαν να φθάσουν τα 1,5-2,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, δημιουργώντας ουσιαστική πίεση στην οργανική ανάπτυξη και στις τιμές της Jumbο.

Οι αναλυτές της Citi επισημαίνουν ότι η Action λειτουργεί με σκόπιμα χαμηλότερα περιθώρια, προκειμένου να προσφέρει πιο επιθετικές τιμές. Οι έλεγχοι τιμών που πραγματοποίησε ο οίκος δείχνουν ότι η Action είναι φθηνότερη περίπου στο μισό καλάθι προϊόντων, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα η Jumbο να αναγκαστεί να προχωρήσει σε επενδύσεις τιμών, περιορίζοντας σταδιακά τα περιθώριά της.

Παράλληλα, η Citi ενσωματώνει στην ανάλυσή της την άνοδο του ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με την είσοδο της Trendyol σε Ελλάδα και Ρουμανία, αλλά και τη δύσκολη μακροοικονομική εικόνα στη Ρουμανία, όπου η Jumbο έχει ήδη απορροφήσει αύξηση ΦΠΑ για λόγους ανταγωνιστικότητας .

Σε επίπεδο εκτιμήσεων, η Citi μειώνει τα κέρδη ανά μετοχή κατά 2% για το 2026 και κατά 6% για το 2027, ενώ αναθεωρεί τις μακροπρόθεσμες παραδοχές της, μειώνοντας το βιώσιμο περιθώριο EBITDA στο 30%. Παρά τα βραχυπρόθεσμα οφέλη από την ενίσχυση του ευρώ και τη μείωση του κόστους μεταφορών το 2026, ο οίκος θεωρεί ότι αυτά θα αντισταθμιστούν από την ανάγκη για πιο ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Με αυτά τα δεδομένα, η αποτίμηση της Citi βασίζεται πλέον σε 11 φορές τα κέρδη του 2026, οδηγώντας στην τιμή-στόχο των 27 ευρώ, που συνεπάγεται περιορισμένο περιθώριο ανόδου και δικαιολογεί τη μετακίνηση της σύστασης σε ουδέτερη θέση.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βακάκης: Προειδοποίηση στους πολιτικούς για την οικονομία

Εκτακτη ΓΣ από Jumbo για νέα χρηματική διανομή

Autonomous: Οι ελληνικές τράπεζες οδηγούν το re-rating του κλάδου

Citigroup: Πτώση 13% στα καθαρά κέρδη το τέταρτο τρίμηνο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο