Piraeus Securities: Στα 40 ευρώ η τιμή-στόχος για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε σημαντική αναβάθμιση της αποτίμησής της για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά η Piraeus Securities, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ από 31 ευρώ, ενώ διατηρεί σύσταση Outperform. Η χρηματιστηριακή βλέπει ισχυρό περιθώριο ανόδου από τις παραχωρήσεις και τις κατασκευές.

Με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος των 30,28 ευρώ, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 32%.

Η αναθεώρηση της τιμής-στόχου προκύπτει τρεις βασικούς παράγοντες:

1) την αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τη δραστηριότητα κατασκευών λόγω ισχυρού ανεκτέλεστου και βελτιωμένης κερδοφορίας,

2) την υψηλότερη αποτίμηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων με αιχμή την Εγνατία Οδό,

3) την κατάργηση του holding discount 10%, το οποίο δεν δικαιολογείται πλέον λόγω της αυξημένης ορατότητας των ταμειακών ροών.

Στον τομέα των παραχωρήσεων, η συνολική αποτίμηση ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ, με τα οδικά έργα να συνεισφέρουν περίπου 2,4 δισ. ευρώ. Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η Εγνατία Οδός, μετά την ολοκλήρωση της στα τέλη Δεκεμβρίου 2025 και την έναρξη της 35ετούς περιόδου παραχώρησης. Η Piraeus Securities αποτιμά τη συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (90%) κοντά στο 1 δισ. ευρώ, με τις διανομές προς τη μητρική να προβλέπεται ότι θα ξεκινήσουν από το 2031. Σημαντική αξία αποδίδεται και στην Αττική Οδό, η οποία αποτιμάται στα 0,96 δισ. ευρώ, βάσει των προβλεπόμενων διανομών έως τη λήξη της παραχώρησης το 2049.

Στις κατασκευές, ο βραχίονας ΤΕΡΝΑ αποτιμάται στα 1,1 δισ. ευρώ, με ανεκτέλεστο που διαμορφώνεται σε 9,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 6,8 δισ. ευρώ αφορούν υπογεγραμμένα έργα. Ο οίκος εκτιμά ότι ο όμιλος βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να απορροφήσει σημαντικό μέρος των νέων έργων υποδομών που αναμένεται να δημοπρατηθούν στην Ελλάδα, ενώ αναγνωρίζει και περιφερειακές ευκαιρίες, κυρίως στη Ρουμανία.

Η συμβατική ενέργεια αποτιμάται στα 574 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας τη συμφωνία δημιουργίας κοινής εταιρείας με τη Motor Oil σε βάση 50/50. Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί ως καθετοποιημένος παίκτης στην ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο και στο retail ρεύματος, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να τοποθετείται στις αρχές του 2026.

Η Piraeus Securities προβλέπει ισχυρές και προβλέψιμες ταμειακές ροές την περίοδο 2026–2031, με τις παραχωρήσεις να αποτελούν τον βασικό μοχλό ενίσχυσης. Η πολιτική μερισμάτων εκτιμάται ότι θα παραμείνει ισορροπημένη, με ετήσια αύξηση περίπου 10%, διατηρώντας παράλληλα ευελιξία για νέες επενδύσεις.