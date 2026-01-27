#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
E.In.S. S.A.: Στις 6 Φεβρουαρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,05/μετοχή

Από 2 Φεβρουαρίου οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα τελική ονομαστική αξία των €0,10 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Δημοσιεύθηκε: 27 Ιανουαρίου 2026 - 18:34

Ανακοινώνεται από την εταιρία «Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «E.In.S. S.A.» (πρώην «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας») ότι η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26.11.2025 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 766.674,00€, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,05€, δηλαδή από τα 0,15€ που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε 0,10, για την επιστροφή του ποσού της μείωσης ήτοι 0,05€ ανά μετοχή, (δηλαδή του ποσού των επτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ - 766.674,00€) στους μετόχους με μετρητά (επιστροφή κεφαλαίου).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.533.348,00€ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 15.333.480, κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) εκάστης.

To Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, με την υπ’ αριθμ. 3877210ΑΠ/2.12.2025 απόφασή του (ΑΔΑ:915Φ46ΝΛΣΞ-Ν6Γ) η οποία καταχωρήθηκε επίσης την 2.12.2025 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5675241.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 27.1.2026 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά 0,05€ ανά μετοχή για την επιστροφή του κεφαλαίου συνολικού ποσού 766.674,00€ προς τους κ.κ. μετόχους, ήτοι ποσού 0,05€ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 2.2.2026 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα τελική ονομαστική αξία, των δέκα λεπτών του Ευρώ (0,10€) ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05€ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 3.2.2026 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 6.2.2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας OPTIMA BANK.

