Τα top picks της NBG Securities σε υψηλή και μεσαία κεφαλαιοποίηση

Μετά από τέσσερα συνεχόμενα χρόνια έντονης υπεραπόδοσης, το ελληνικό χρηματιστήριο μπαίνει στο 2026 με διαφορετικούς όρους.

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της NBG Securities στη νέα της στρατηγική, η οποία αναγνωρίζει μεν ότι το θετικό story της αγοράς παραμένει ενεργό, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι η επόμενη φάση δεν θα είναι οριζόντια. Το ράλι έχει ανεβάσει τον πήχη και πλέον το παιχνίδι παίζεται στις λεπτομέρειες: αποτιμήσεις, ποιότητα κερδών και ορατότητα ταμειακών ροών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η NBG Securities ξεκινά την επενδυτική της ιεράρχηση από τον τραπεζικό κλάδο, όπου διατηρεί θετική στάση για όλες τις συστημικές τράπεζες που καλύπτει, θεωρώντας ότι η αποτίμηση εξακολουθεί να προσφέρει στήριξη. Η Τράπεζα Πειραιώς αναδεικνύεται ως η κορυφαία τραπεζική επιλογή, καθώς παραμένει αδικαιολόγητα υποτιμημένη σε σχέση με τους εγχώριους ανταγωνιστές της, με την τιμή-στόχο να τοποθετείται στα 9,90 ευρώ και το περιθώριο ανόδου να διαμορφώνεται κοντά στο 20%.

Στον μη χρηματοοικονομικό τομέα, η NBG Securities δίνει έμφαση σε εταιρείες με καθαρό επενδυτικό αφήγημα και ισχυρούς ισολογισμούς. Η Motor Oil τοποθετείται ψηλά στις επιλογές της, με τιμή-στόχο τα 41,00 ευρώ, καθώς συνδυάζει ανθεκτικές ταμειακές ροές, ελκυστική μερισματική απόδοση και στρατηγική έκθεση στην ενεργειακή μετάβαση.

Στο ίδιο θεματικό πλαίσιο, αλλά με πιο έντονα χαρακτηριστικά αξίας, ξεχωρίζει και η Metlen, για την οποία η χρηματιστηριακή βλέπει σημαντικό περιθώριο επανατιμολόγησης, με την τιμή-στόχο να διαμορφώνεται στα 60,50 ευρώ και το εκτιμώμενο upside να προσεγγίζει το 40%.

Θέση στο χαρτοφυλάκιο των επιλογών για το 2026 κατέχει η Profile, ως μεσαία κεφαλαιοποίηση με έντονα χαρακτηριστικά ανάπτυξης στον χώρο του χρηματοοικονομικού λογισμικού. Η NBG Securities εκτιμά ότι η εταιρεία συνδυάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με αυξανόμενη διεθνή παρουσία, τοποθετώντας την τιμή-στόχο στα 10,00 ευρώ και το περιθώριο ανόδου κοντά στο 30%.

Η NBG Securities εκτιμά ότι το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες, αλλά το 2026 δεν θα συγχωρεί τη γενίκευση. Η υπεραπόδοση θα προκύψει μέσα από προσεκτική επιλογή τίτλων και όχι από τη συνολική απόδοση της αγοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους δύο μεγάλους θεσμικούς καταλύτες της περιόδου. Η διαδικασία αναβάθμισης της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά αντιμετωπίζεται ως σαφώς θετική σε βάθος χρόνου, αν και η χρηματιστηριακή αναγνωρίζει ότι οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στις ροές κεφαλαίων παραμένουν αβέβαιες.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οικοσύστημα της Euronext εκτιμάται ότι μπορεί να αλλάξει ποιοτικά το προφίλ της αγοράς, βελτιώνοντας τη ρευστότητα και την πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι τιμές-στόχοι των μετοχών που καλύπτει εξακολουθούν να υποδηλώνουν μέσο περιθώριο ανόδου άνω του 10%, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει ότι η ισχυρή υπεραπόδοση του 2025 έχει μειώσει τα περιθώρια λάθους. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2026 χαρακτηρίζεται ως χρονιά αυξημένης επιλεκτικότητας, με έμφαση σε τίτλους που συνδυάζουν θεμελιώδη αντοχή και ελκυστική αποτίμηση.

Τέλος, το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να λειτουργεί υποστηρικτικά, με την ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις επενδύσεις να ενισχύονται μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τα εταιρικά κέρδη να κινούνται ανοδικά. Παράλληλα, οι μερισματικές αποδόσεις της ελληνικής αγοράς παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με τις περισσότερες ανεπτυγμένες αγορές, στοιχείο που συνεχίζει να προσφέρει σχετική προστασία σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.