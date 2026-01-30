Εθνική Τράπεζα: Αγορά 267.298 ιδίων μετοχών από 21/1 έως 28/1/2026

#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 12.105.755 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,32% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Δημοσιεύθηκε: 30 Ιανουαρίου 2026 - 22:23

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 21/01/2026 έως και 28/01/2026 απέκτησε συνολικά 267.298 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €15,0262 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €4.016.482,75.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 12.105.755 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,32% του μετοχικού κεφαλαίου της.

