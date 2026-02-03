Ideal: Στο 4,72% αυξήθηκε το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») σε εκτέλεση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05.06.2025, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 13.06.2025 και 24.10.2025, και σύμφωνα με την από 08.12.2025 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, ο Κύριος Ανάδοχος του Προγράμματος Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., προέβη στις κάτωθι αγορές ιδίων μετοχών:

Μετά τις ανωτέρω αποκτήσεις από τον Κύριο Ανάδοχο και σύμφωνα με την αναθεωρημένη εντολή της 08.12.2025, ο Κύριος Ανάδοχος ολοκλήρωσε στις 29.01.2026 την εντολή για αγορά έως 1.000.000 ιδίων μετοχών και μέχρι συνολικής αξίας €6.500.000, όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο, καθώς αποκτήθηκαν συνολικά 1.000.000 ίδιες μετοχές κατά το χρονικό διάστημα από 29.10.2025 έως και 29.01.2026 με συνολική αξία απόκτησης €6.251.324,79.

Επιπλέον, την 28.01.2026 πραγματοποιήθηκε διάθεση 41.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή €6,54 και συνολική αξία διάθεσης €268.140,00.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.648.330 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,7288% του συνόλου των μετοχών της.