Morgan Stanley για Μetlen: Στα €64 η τιμή-στόχος, κρίσιμο το deal στη Βρετανία

Με σταθερά βήματα στη στρατηγική ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων, η Metlen Energy & Metals συνεχίζει να «ξεκλειδώνει» αξία από το χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την πώληση νέου χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως επισημαίνει η Morgan Stanley, η πρόσφατη συμφωνία επιβεβαιώνει την πρόοδο του ομίλου στη συστηματική αξιοποίηση ώριμων έργων και ενισχύει τις προοπτικές ταχύτερης απομόχλευσης του ισολογισμού.

Η συναλλαγή αφορά χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 283 MW, το οποίο περιλαμβάνει επτά φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από αυτά, τα 143 MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα 140 MW είναι υπό κατασκευή, με την εμπορική τους λειτουργία να αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, τα έργα καλύπτονται από μακροχρόνιες συμφωνίες πώλησης ενέργειας με τη Vodafone και την Engie, στοιχείο που ενισχύει τη σταθερότητα και την ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Η πώληση πραγματοποιείται προς τη Schroders Greencoat και αποτελεί τη δεύτερη συναλλαγή μεταξύ των δύο πλευρών, μετά την πώληση χαρτοφυλακίου περίπου 110 MW το 2024. Αν και το τίμημα της συμφωνίας δεν έχει ανακοινωθεί, ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι τα έσοδα από τη συναλλαγή θα κινηθούν στην περιοχή των 200-270 εκατ. ευρώ, επίπεδα που κρίνονται συμβατά με τα ιστορικά πολλαπλάσια αποτίμησης ανά MW για αντίστοιχα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Morgan Stanley αναμένει ότι η Μetlen θα εισπράξει το σύνολο των ταμειακών εσόδων έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026, μετά την πλήρη ολοκλήρωση και λειτουργία όλων των έργων του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, σημειώνει ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή ακολουθεί την πρόσφατη ολοκλήρωση πώλησης ανανεώσιμων περιουσιακών στοιχείων στη Χιλή, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της διοίκησης στην υλοποίηση της στρατηγικής asset rotation.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο οίκος αναφέρει ότι αναμένεται περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με πιθανή συναλλαγή στον τομέα των ανανεώσιμων στην Αυστραλία. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων για ισχύ περίπου 530 MW και συνολικό pipeline 2,9 GW, μια τέτοια συναλλαγή θα μπορούσε, κατά τις εκτιμήσεις της Morgan Stanley, να αποτιμηθεί σε επίπεδα άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση, η Morgan Stanley τονίζει ότι η πρόοδος στη ρευστοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στηρίζει την επενδυτική περίπτωση της Μetlen και ενισχύει τις προοπτικές επαναξιολόγησης της μετοχής. Η εταιρεία διαπραγματεύεται, σύμφωνα με το report, με δείκτη EV/EBITDA 7,4 φορές για το 2026, ο οποίος αναμένεται να υποχωρήσει στις 5,2 φορές έως το 2028. Τα επίπεδα αυτά συγκρίνονται με μέσο όρο 9,2 φορές και 9 φορές αντίστοιχα για τις ολοκληρωμένες εταιρείες κοινής ωφέλειας, γεγονός που υποδηλώνει σαφή έκπτωση.

Η σύσταση Overweight και η τιμή-στόχος των 64 ευρώ (διατηρείται σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του οίκου) βασίζονται σε αποτίμηση τύπου sum-of-the-parts με χρήση προεξοφλημένων ταμειακών ροών ανά δραστηριότητα, με διαφοροποιημένο κόστος κεφαλαίου για κάθε τομέα και υπόθεση μηδενικού ρυθμού τελικής ανάπτυξης. Στο συμπέρασμά της, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η τρέχουσα αποτίμηση της Μetlen δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη δυναμική που προκύπτει από τη στρατηγική αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων.