Metlen: Νέα τιμή-στόχος από Morgan Stanley, τα σενάρια για τη μετοχή

Στο πλαίσιο του κλαδικού της report για τα μέταλλα ενόψει του 2026, η Morgan Stanley επανεξετάζει το μοντέλο αποτίμησης της Metlen, προχωρώντας σε στοχευμένες τεχνικές προσαρμογές στις εκτιμήσεις και στην τιμή-στόχο, χωρίς να μεταβάλλει τη βασική της επενδυτική θέση για τη μετοχή. Η ανάλυση εστιάζει λιγότερο στην κατεύθυνση και περισσότερο στο εύρος αποτίμησης και στη διαβάθμιση κινδύνου και απόδοσης.

Η τράπεζα μειώνει την τιμή-στόχο στα 64 ευρώ από 66 ευρώ, προσαρμογή που συνδέεται με την επικαιροποίηση των παραδοχών μετά την εμπορική ενημέρωση του τρίτου τριμήνου του 2025, τις νέες υποθέσεις για τις τιμές των μετάλλων, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τη μετακύλιση των προβλέψεων στο τέταρτο τρίμηνο. Η μείωση της τιμής-στόχου είναι περιορισμένη και τεχνικού χαρακτήρα, με τη σύσταση να παραμένει αμετάβλητη.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, οι αναθεωρήσεις είναι σαφώς ποσοτικοποιημένες. Για το 2025, η Morgan Stanley μειώνει την εκτίμηση για τα λειτουργικά κέρδη κατά περίπου 5%, στα 986 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως βραχυπρόθεσμες προσαρμογές. Για το 2026, η αναθεώρηση είναι οριακή, της τάξης του 1%, με τα λειτουργικά κέρδη να εκτιμώνται πλέον στα 1,25 δισ. ευρώ. Για το 2027, οι προβλέψεις παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, στα 1,43 δισ. ευρώ, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η μεσοπρόθεσμη δυναμική της εταιρείας δεν αμφισβητείται.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στα κέρδη ανά μετοχή. Η Morgan Stanley προχωρά σε μείωση της εκτίμησης κατά περίπου 4% για το 2025, σε οριακή υποχώρηση της τάξης του 1% για το 2026, ενώ για το 2027 οι προβλέψεις παραμένουν σταθερές. Η δομή των αναθεωρήσεων καταδεικνύει ότι το μοντέλο προσαρμόζεται κυρίως σε παραδοχές και όχι σε αλλαγή της λειτουργικής βάσης.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο της ανάλυσης είναι το εύρος αποτίμησης που προκύπτει από τα τρία σενάρια. Στο αρνητικό σενάριο, η Morgan Stanley αποτιμά τη Μetlen στα 30 ευρώ, ενσωματώνοντας συμπίεση των πολλαπλασιαστών και δυσμενέστερες υποθέσεις για τις τιμές των μετάλλων.

Στο βασικό σενάριο, το οποίο αντανακλά τις επικαιροποιημένες παραδοχές της τράπεζας, η αποτίμηση τοποθετείται στα 64 ευρώ.

Στο θετικό σενάριο, η θεωρητική αξία της μετοχής ανέρχεται στα 85 ευρώ, υποθέτοντας υψηλότερες τιμές μετάλλων και ευνοϊκότερη αποτίμηση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Σε όρους δεικτών, η Μetlen εμφανίζει σαφή αποκλιμάκωση της αποτίμησης σε ορίζοντα τριετίας. Η μετοχή διαπραγματεύεται σε 10,1 φορές EV/EBITDA το 2025, που υποχωρούν σε 8,1 φορές το 2026 και σε 6,8 φορές το 2027, αντανακλώντας τη σταδιακή αύξηση των λειτουργικών κερδών. Αντίστοιχα, ο δείκτης P/BV μειώνεται από 1,8 φορές το 2025 σε 1,5 φορές το 2026 και σε 1,3 φορές το 2027, ενώ η απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, κοντά στο 18%-20%.

Συνολικά, η Morgan Stanley σκιαγραφεί για τη Μetlen ένα προφίλ με ευρύτατο φάσμα αποτίμησης, περιορισμένο καθοδικό περιθώριο σε βασικό σενάριο και σημαντικό δυνητικό ανοδικό χώρο στο θετικό σενάριο, με την ανάλυση να απευθύνεται σε επενδυτές που αξιολογούν τη μετοχή πρωτίστως μέσα από το πρίσμα της αποτίμησης και της σχέσης κινδύνου και απόδοσης.