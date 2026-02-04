Jumbo: Έκτακτη χρηματική διανομή €0,5/μετοχή, στις 30 Μαρτίου η καταβολή

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στους μετόχους της ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 04.02.2026 αποφάσισε την έκτακτη χρηματική διανομή ποσού 0,50 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων, ήτοι συνολικά 67.182.780,50 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των προηγούμενων χρήσεων 01.01.2022-31.12.2022 και 01.01.2023-31.12.2023.

Η καθαρή έκτακτη χρηματική διανομή, μετά και την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,4750 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι της έκτακτης χρηματικής διανομής είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 24.03.2026 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων - record date).

Από τη Δευτέρα 23.03.2026, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω έκτακτης χρηματικής διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης της έκτακτης χρηματικής διανομής).

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής της έκτακτης χρηματικής διανομής στους δικαιούχους αυτής ορίσθηκε η Δευτέρα 30.03.2026, από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (η Πληρώτρια Τράπεζα).

Διεύρυνση σκοπού

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 04.02.2026 και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, παρέστησαν νόμιμα 955 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 99.666.956 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 134.365.561, ώστε υπήρξε απαρτία 74,18% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 («Σκοπός») του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

[ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΜΕ ΜΟΝΕΣ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ Ε’ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1.2. ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟ 1.8-1.12 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ]:

«1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

[…]

1.2. […]

ε. Προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανόμενων και των νέων προϊόντων καπνού, μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα και των μερών τους, συστατικών ή σχετικών με το κάπνισμα αντικειμένων, όπως ενδεικτικά αναπτήρες, τσιγαρόχαρτα, σπίρτα καθώς και συσκευασιών με τις οποίες διατίθενται προϊόντα καπνού ή συναφή προϊόντα στην αγορά.

[…]

1.8. Η εισαγωγή και εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, μέσω καταστημάτων πώλησης ή/και από απόσταση μέσω καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (eshop) απολυμαντικών και συναφών προϊόντων.

1.9. Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής (logistics).

1.10. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

1.11. Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων.

1.12.Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διατήρησης ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφασή της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μπορεί να καθορίζει σαν σκοπό της εταιρείας και τη διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας».