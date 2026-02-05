#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΔΜΗΕ: Βλέπει αξία στη μετοχή η Eurobank Equities, η τιμή-στόχος

Μεγάλο περιθώριο κερδών για τους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη ΑΜΚ ακόμη και με συντηρητικές εκτιμήσεις, βλέπει η χρηματιστηριακή.

Δημοσιεύθηκε: 5 Φεβρουαρίου 2026 - 10:37

Στα 3,66 ευρώ θέτει η Eurobank Equities την τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ, διατηρώντας σύσταση "buy", καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα εκτιμάται στο 19%. 

Οπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να υλοποιηθεί σε δύο στάδια, με έκδοση δικαιωμάτων ύψους 510 εκατ. ευρώ από την ΑΔΜΗΕ Holding, ακολουθούμενη από αύξηση κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ από τον ΑΔΜΗΕ, ενώ εισηγμένη αναμένεται να παραμείνει η εταιρεία Holding. 

Η Eurobank επισημαίνει ότι η κίνηση δεν είναι και η καλύτερη από πλευράς αποτίμησης, καθώς διατηρείται η δομική πολυπλοκότητα και το discount λόγω της εταιρείας holding.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το σενάριο, υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανόδου για τους μετόχους που θα συμμετάσχουν, ακόμη και υπό συντηρητικές εκτιμήσεις. 

Οπως επισημαίνει, η εταιρεία εμφανίζει ένα από τα ισχυρότερα προφίλ ανάπτυξης στη ρυθμιζόμενη βάση περιουσιακών στοιχείων (RAB) στην Ευρώπη, με στήριξη από τις επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. 

Στην τιμή-στόχο των 3,66 ευρώ, η μετοχή θα διαπραγματεύεται ακόμη με μικρή έκπτωση σε σχέση με το RAB, που θεωρείται δικαιολογημένη λόγω της αυξημένης μόχλευσης και του ρίσκου εκτέλεσης. 

 

