«Ψηφίζει» ΟΤΕ η Deutsche Bank με νέα τιμή-στόχο

Θετική στάση διατηρεί η Deutsche Bank για τον ΟΤΕ, επαναλαμβάνοντας σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο τα 21 ευρώ, περίπου 30% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα, εκτιμώντας ότι οι τελευταίες ρυθμιστικές εξελίξεις και η περιορισμένη πίεση από τη ΔΕΗ ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας.

Η επενδυτική τράπεζα θεωρεί ότι η πρόταση της ΕΕΤΤ για την ανανέωση των αδειών στις συχνότητες 900 MHz και 1800 MHz βελτιώνει τις προοπτικές αποτίμησης. Οι άδειες εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν διάρκεια 20 ετών ή αορίστου χρόνου, ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι η απλή ανανέωσή τους από τους υφιστάμενους παρόχους.

«Σε αυτό το σενάριο, το κόστος ανανέωσης για τον ΟΤΕ υπολογίζεται περίπου στα 78 εκατ. ευρώ, δηλαδή σημαντικά χαμηλότερο από την προηγούμενη διαδικασία πριν από 15 χρόνια», σημειώνουν οι αναλυτές.

Παράλληλα, η Deutsche Bank εκτιμά ότι η πώληση της Telekom Romania Mobile δημιουργεί φορολογικό όφελος περίπου 125 εκατ. ευρώ, το οποίο μπορεί να καλύψει πλήρως τη δαπάνη ανανέωσης. «Υπό αυτές τις παραδοχές, ο ΟΤΕ μπορεί να εμφανίσει επιπλέον ελεύθερη ταμειακή ροή περίπου 47 εκατ. ευρώ το 2026, ή περίπου 0,12 ευρώ ανά μετοχή», αναφέρει η έκθεση.

Στο μέτωπο του ανταγωνισμού, η τράπεζα θεωρεί ότι η δραστηριότητα της ΔΕH στις τηλεπικοινωνίες δεν έχει επηρεάσει ουσιαστικά την αγορά. Παρά τις τιμές περίπου 50% χαμηλότερες, η διείσδυση παραμένει περιορισμένη. «Η ΔEΗ είχε λιγότερους από 11 χιλιάδες συνδρομητές broadband στο τέλος του 2025, ενώ το μερίδιο του ΟΤΕ αυξήθηκε περίπου στο 54%, ένδειξη ότι η επιθετική τιμολόγηση δεν μεταφράζεται σε ουσιαστική μετακίνηση πελατών», επισημαίνουν οι αναλυτές.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται με αισθητή έκπτωση έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου, με τον δείκτη EV/EBITDA να παραμένει σημαντικά χαμηλότερος και την απόδοση ταμειακών ροών υψηλότερη από τον μέσο όρο. Η Deutsche Bank θεωρεί ότι το συνδυαστικό όφελος από χαμηλότερο κόστος φάσματος, ισχυρές ταμειακές ροές και περιορισμένη ένταση ανταγωνισμού δημιουργεί περιθώριο επαναξιολόγησης της μετοχής τους επόμενους μήνες.