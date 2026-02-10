Εσπασε το εξάμηνο σερί εκροών από τους ξένους

Μετά από ένα εξάμηνο συνεχόμενων εκροών, τον Ιανουάριο του 2026 τα Ξένα χαρτοφυλάκια επέστρεψαν με εισροές στο Χ.Α.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Ιανουαρίου 2026, οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εισροές ύψους €137,05 εκατ. κατά το μήνα Ιανουάριο 2026, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εκροές ύψους €137,05 εκατ. τον Ιανουάριο.

Είχαν προηγηθεί έξι μήνες με αθροιστικές εκροές 427,44 εκατ. από τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων.

Δημιουργήθηκαν 2294 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 1901 νέους λογαριασμούς τον Δεκέμβριο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €5,45 δισ. (4,16% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου).

Η κατανομή της αξίας χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 68,54% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 31,46% για τους Ημεδαπούς.

Οι Χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για το μήνα Ιανουάριο 2026 ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου €23,45 δισ., η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου €12,53 δισ. και το Λουξεμβούργο με αξία χαρτοφυλακίου €6,70 δισ.

Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 73,8% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Ιανουάριο 2026 (σε σχέση με το 69,0% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 26,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 31,0% τον προηγούμενο μήνα).