Μερίσματα ενός δισ. ευρώ «με το καλημέρα» της χρονιάς

Οι χρηματικές διανομές που είτε έχουν καταβάλει, είτε έχουν προαναγγείλει οι εισηγμένες εταιρείες του ΧΑ μέσα στο 2026, προσεγγίζουν ήδη το ένα δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει παρέλθει ούτε καν 1,5 μήνας από την αρχή της φετινής χρονιάς.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πρώτου παρατιθέμενου πίνακα, το ποσό των 924,6 εκατ. ευρώ είτε έχουν ήδη μοιράσει, είτε έχουν ανακοινώσει εταιρείες όπως η Coca-Cola HBC, η European Innovation Solutions, η HelleniQ Energy, η Jumbo, η Ideal Holdings, η Motor Oil, η σαπωνοποιία Παπουτσάνης και τα Πλαστικά Θράκης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι εταιρείες -με εξαίρεση την Coca-Cola HBC- αναμένεται να προχωρήσουν και σε μία ακόμη χρηματική διανομή προς τους μετόχους μέσα στο 2026, μετά από αποφάσεις που θα λάβουν οι ετήσιες τακτικές γενικές τους συνελεύσεις.

Το σύνολο των περυσινών χρηματικών διανομών (5,9 δισ. ευρώ) ήταν το υψηλότερο της τελευταίας εικοσαετίας (βλέπε στοιχεία δεύτερου παρατιθέμενου πίνακα) και με δεδομένη την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ΧΑ κοντά στα 161 δισ. ευρώ, προκύπτει μια μέση μερισματική απόδοση της τάξεως του 3,66%, ή περίπου του 3,5% μετά από την αφαίρεση της φορολογίας (υπάρχουν εισηγμένες όπως π.χ. οι ΑΕΕΑΠ και η Alpha Trust Ανδρομέδα των οποίων τα μερίσματα δεν φορολογούνται, όπως επίσης δεν επιβαρύνονται με φόρους οι επιστροφές κεφαλαίου).

Η μέση μερισματική απόδοση του ΧΑ υπερβαίνει αυτές των τραπεζικών καταθέσεων και των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ κινείται σε παρόμοια επίπεδα με αυτές των δεκαετών κρατικών χρεογράφων και των εταιρικών ομολόγων που εκδίδουν επιχειρηματικοί όμιλοι υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.

Το ζητούμενο βέβαια είναι το ποσό στο οποίο θα διαμορφωθούν φέτος οι χρηματικές διανομές των εισηγμένων εταιρειών και το αν τελικά θα επιβεβαιωθούν οι αρχικές προβλέψεις των αναλυτών ότι θα ξεπεράσουν την επίδοση του 2025 (5,9 δισ. ευρώ) ανεβάζοντας τη μέση μερισματική απόδοση σε υψηλότερα επίπεδα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών, μεγαλύτερα ποσά θα καταβάλουν φέτος στους μετόχους τους οι περισσότερες εισηγμένες εταιρείες, με ενδεικτικά παραδείγματα τις κατασκευαστικές, τις ΑΕΕΑΠ, την Τράπεζα Κύπρου, την Optima Bank, τη ΔΕΗ, την Quest Holdings, τη Viohalco, τη Cenergy, την ElvalHalcor, τη Sarantis, την Παπουτσάνης, τη Mevaco, τις επιχειρήσεις του κλάδου πληροφορικής, κ.λπ.

Αντίθετα, μειωμένες διανομές αναμένεται από πολύ λιγότερες εταιρείες, όπως πχ από την τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν (πέρυσι είχε διανείμει και έκτακτο μέρισμα) και από την ΕΧΑΕ (νέα πολιτική της Euronext).

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το «παιχνίδι» θα κριθεί στη μερισματική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι συστημικές τράπεζες. Μέχρι σήμερα οι εκτιμήσεις των αναλυτών οδηγούσαν σε υψηλότερες χρηματικές διανομές σε σύγκριση με πέρυσι, πλην όμως ζητούμενο αποτελεί το αν θα επηρεάσει τις σχετικές κινήσεις η απόφαση του Αρείου Πάγου σε σχέση με το «κούρεμα» στα στεγαστικά δάνεια που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του «νόμου Κατσέλη».