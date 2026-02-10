Οι τιμές-στόχοι για Melten από Morgan Stanley και NBG Securities

Σε μείωση της τιμής-στόχου για τη Metlen στα 55 ευρώ από 64 ευρώ προχώρησε η Morgan Stanley, διατηρώντας σύσταση Overweight. Η τράπεζα αναφέρει ότι το profit warning περίπου 250 εκατ. ευρώ προήλθε από πρόσθετες ζημιές στο EPC (MPP segment) και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση συμφωνιών asset rotation. Μετά την ανακοίνωση, η κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά περίπου 1,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση, το MPP αντιστοιχεί περίπου στο 4% της καθαρής αξίας του ομίλου. Η Morgan Stanley σημειώνει ότι η Μetlen διαπραγματεύεται περίπου 8,0 φορές EV/EBITDA για το 2026, έναντι 9,2 φορές του σταθμισμένου μέσου όρου των συγκρίσιμων εταιρειών, ενώ το discount διευρύνεται σε περίπου 40% έως το 2028.

Ο οίκος αναθεώρησε τις εκτιμήσεις του. Προβλέπει EBITDA 747 εκατ. ευρώ για το 2025 και 1,065 δισ. ευρώ για το 2026. Η αναθεώρηση αποδίδεται σε μηδενική συνεισφορά EBITDA από το MPP και σε μικρότερο όγκο και χαμηλότερη κερδοφορία στο asset rotation των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για τα επόμενα έτη, η Morgan Stanley εκτιμά EBITDA περίπου 1,353 δισ. ευρώ το 2027 και περίπου 1,7 δισ. ευρώ έως το 2029, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 16%. Η έκθεση αναφέρει ότι η ρευστότητα υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ και ότι ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται περίπου σε 2,9 φορές τα EBITDA στο τέλος του 2025 ή περίπου στις 2,1 φορές μετά από προσαρμογές.

Η Morgan Stanley αναφέρει ότι η επαναξιολόγηση της μετοχής συνδέεται με συγκεκριμένους παράγοντες: σαφήνεια για τις πρόσθετες ζημιές του MPP και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργων, εξελίξεις στη δραστηριότητα EPC, πρόοδο στο asset rotation των ΑΠΕ, ανακοίνωση καθοδήγησης για EBITDA περίπου 1,1 δισ. ευρώ το 2026 και εξελίξεις σχετικά με το έργο Dunkirk. Με βάση τη μεθοδολογία αποτίμησης DCF, η Morgan Stanley ορίζει βασικό σενάριο 55 ευρώ ανά μετοχή, bull case 77 ευρώ και bear case 28 ευρώ.

NBG Securities: Τιμή-στόχος τα 58 ευρώ

Σε ανάλυσή της η NBG Securities σημειώνει ότι με βάση τις εκτιμήσεις της, η νέα καθοδήγηση EBITDA υποδηλώνει περίπου 200 εκατ. ευρώ πρόσθετες ζημίες από το project Protos και περίπου 50 εκατ. ευρώ απόκλιση EBITDA λόγω καθυστερήσεων στο κλείσιμο συμφωνιών στο πλαίσιο του προγράμματος Asset Rotation (AR).

Παρ’ όλα αυτά, η Metlen τόνισε ότι το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος για το 2025 παρέμεινε ανθεκτικό, φτάνοντας περίπου τα επίπεδα του 1ου εξαμήνου 2025 των περίπου 2 δισ. ευρώ. Συνολικά, πλέον αναμένουμε EBITDA/καθαρά κέρδη για το 2025 της τάξεως των 741 εκατ./353 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 31%/43% σε σχέση με πέρυσι, υποδηλώνοντας υποβαθμίσεις 23%/34%. Η Metlen θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα χρήσης 2025 στις 31 Μαρτίου 2026.

Παρ’ όλα αυτά, γράφουν οι αναλυτές, συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι το 2026 θα καταγραφεί σαφής ανάκαμψη κερδοφορίας, αντανακλώντας τις ισχυρές τάσεις της αγοράς, την θετική απόδοση των βασικών δραστηριοτήτων της Metlen και την πρόοδο των τρεχουσών πρωτοβουλιών. Πιο αναλυτικά, προβλέπουμε πλέον EBITDA 2026 της τάξεως του 1,1 δισ. ευρώ (από 1,25 δισ. ευρώ προηγουμένως), οδηγώντας σε καθαρά κέρδη 614 εκατ. ευρώ, άνοδο 74% σε σχέση με πέρυσι.

Το αναθεωρημένο μοντέλο αποδίδει νέα τιμή-στόχο 58,0 ευρώ (από 60,50 ευρώ), με δυνατότητα ανόδου 57%. Πιστεύουμε ότι η πτώση 17% (7,4 ευρώ/μετοχή) στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις αποτελεί υπερβολική αντίδραση.