Βραβεύθηκαν δυο Α/Κ της Wealth Fund Services, οι επιδόσεις

Η Wealth Fund Services Ltd κατέλαβε την 2η θέση στα «Best Fund Managers’ Awards 2025», στην διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων για το σύνολο βραβευθέντων κεφαλαίων τόσο για το 2025 όσο και για την τριετία 2023-2025.

Δημοσιεύθηκε: 18 Φεβρουαρίου 2026 - 15:56

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2026 στο Ξενοδοχείο King George η εκδήλωση των «Best Fund Managers’ Awards 2025», που απονέμονται κάθε χρόνο από την Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ).

Τα βραβεία, που αποτελούν καταξιωμένο θεσμό και αναγνωρίζονται από την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα ως κορυφαία εκδήλωση στον χρηματοοικονομικό κλάδο, αποτέλεσαν για μία ακόμη χρονιά επίκεντρο του ενδιαφέροντος, συγκεντρώνοντας ισχυρές παρουσίες από τον πολιτικό, πολιτειακό και επιχειρηματικό χώρο από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Τα βραβεία «Best Fund Managers’ Awards 2025» βασίζονται στα δημοσιευμένα στοιχεία απόδοσης για όλες τις κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ενός και τριών ετών. Η Wealth Fund Services βραβεύτηκε για δύο Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία κατάφεραν να επιτύχουν τις υψηλότερες αποδόσεις στην κατηγορία τους.

Wealth Global Bond Fund*:

Σημείωσε απόδοση 5,44% για το 2025 καταλαμβάνοντας 1η θέση μεταξύ 110 Διεθνών Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Σε ορίζοντα 3ετίας, το αμοιβαίο κεφάλαιο πέτυχε σωρευτική απόδοση 29,57%, που το κατέταξε στην 1η θέση μεταξύ των Διεθνών Ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων.

* Το Wealth Global Bond Fund έχει συσταθεί και λειτουργεί ως ΟΣΕΚΑ δυνάμει της υπ’ αριθ. UCITS 10/78 άδειας ΟΣΕΚΑ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Wealth Alternative Services AIF VCIC PLC -Υποκεφάλαιο Select*:

Σημείωσε απόδοση 5,55% για το 2025 καταλαμβάνοντας 2η θέση της κατηγορίας Κεφάλαια χαμηλότερου κινδύνου και μεταβλητότητας.

Σε ορίζοντα 3ετίας, το αμοιβαίο κεφάλαιο πέτυχε σωρευτική απόδοση 30,30%, που το κατέταξε στην 1η θέση της κατηγορίας Κεφάλαια χαμηλότερου κινδύνου και μεταβλητότητας.

* Το Wealth Alternative Services AIF VCIC PLC -Υποκεφάλαιο Select έχει συσταθεί και λειτουργεί ως ΟΣΕΚ δυνάμει της υπ’ αριθ. AIF19_2 άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η Wealth Fund Services Ltd κατέλαβε την 2η θέση στην διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων για το σύνολο βραβευθέντων κεφαλαίων τόσο για το 2025 όσο και για την τριετία 2023-2025.

