Χρηματιστήριο: Πόσο κοντά σε... απογείωση βρίσκονται Aegean και ΔΑΑ

Ο κλάδος αερομεταφορών και τουρισμού συνεχίζει να συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους μοχλούς της ελληνικής αγοράς, με την Aegean Airlines και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) να επιβεβαιώνουν την ανοδική δυναμική τους.

Η ισχυρή επιβατική κίνηση, η επέκταση του δικτύου, οι επενδύσεις σε υποδομές και η ευνοϊκή μακροοικονομική συγκυρία δημιουργούν περιβάλλον διατηρήσιμης ανάπτυξης, την ώρα που η αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα.

Τόσο ο ΔΑΑ, όσο και η Aegean εμφανίζουν ευθυγραμμισμένα θεμελιώδη και τεχνικά χαρακτηριστικά, σε ένα περιβάλλον όπου ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να λειτουργεί ως διαρθρωτικός καταλύτης για την κερδοφορία και τις αποτιμήσεις του κλάδου.

ΔΑΑ: Κοντά στη δίκαιη αξία, με θετικό τεχνικό προφίλ

Η μετοχή του ΔΑΑ έχει ενισχυθεί άνω του 50% από τα χαμηλά του 2024 αντανακλώντας την ισχυρή πορεία της επιβατικής κίνησης και τη βελτίωση των λειτουργικών μεγεθών. Ο μέσος στόχος των αναλυτών διαμορφώνεται περίπου στα 11 ευρώ, βάσει εκτιμήσεων 10 οίκων, με εύρος από 9,60 ευρώ (Morgan Stanley, underweight) έως 12,80 ευρώ.

Η Barclays τοποθετεί τον πήχη στα 10,10 ευρώ με σύσταση underweight, η BofA στα 11,00 ευρώ με ουδέτερη σύσταση, ενώ η UBS επίσης στα 11,00 ευρώ με σύσταση buy. Με την τρέχουσα τιμή κοντά στα 11,50 ευρώ, η μετοχή διαπραγματεύεται πέριξ της εκτιμώμενης δίκαιης αξίας, με περιορισμένο αλλά θετικό περιθώριο σε αισιόδοξα σενάρια.

Τεχνικά, το εβδομαδιαίο γράφημα αποτυπώνει καθαρό ανοδικό κανάλι από την εισαγωγή της εταιρείας στο ΧΑ, με διαδοχικά υψηλά και υψηλότερα χαμηλά. Η τιμή κινείται πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους 20 και 55 ημερών, ενώ ο EMA200 λειτουργεί ως μακροπρόθεσμη δυναμική στήριξη.

Στο ημερήσιο διάγραμμα, μετά το breakout από την περιοχή των 10 ευρώ στα τέλη του 2025, η μετοχή κατέγραψε νέα υψηλά στα 11,65 ευρώ. Η πρόσφατη διόρθωση βρήκε στήριξη στην περιοχή 11,05-11,30 ευρώ.

Κρίσιμη στήριξη εντοπίζεται στα 10,80 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις τοποθετούνται στα 11,65 ευρώ και ακολούθως στο ψυχολογικό επίπεδο των 12,00 ευρώ. Ο RSI κινείται σε ουδέτερη προς θετική ζώνη, αφήνοντας περιθώριο συνέχισης της τάσης προς 12,00-12,50 ευρώ, με ενδεχόμενη βραχυπρόθεσμη διόρθωση να θεωρείται τεχνικά υγιής.

Aegean: Σταθερή υπεραπόδοση και περιθώριο 15-20%

Η μετοχή της Aegean έκλεισε στα 14,36 ευρώ, με τον μέσο στόχο των αναλυτών να διαμορφώνεται μεταξύ 16,58 και 16,93 ευρώ, βάσει εκτιμήσεων 9 οίκων, και ανώτατο στόχο τα 17,30 ευρώ. Η μέση σύσταση είναι «αγορά», υποδηλώνοντας δυνητικό ανοδικό περιθώριο 15-20%, με τις εκτιμήσεις να στηρίζονται στην ισχυρή ανάκαμψη εσόδων και κερδοφορίας το 2026.

Σε μακροχρόνιο ορίζοντα, από τα πανδημικά χαμηλά των περίπου 2,50 ευρώ το 2020, η άνοδος υπερβαίνει το 470%, ενώ μόνο την περίοδο 2025-2026 η απόδοση ξεπερνά το 25%. Το εβδομαδιαίο διάγραμμα αποτυπώνει καθαρή μακροπρόθεσμη αναστροφή τάσης και σταθερό ανοδικό κανάλι από το 2023.

Η τιμή παραμένει πάνω από όλους τους βασικούς εκθετικούς κινητούς μέσους (EMA20, EMA55, EMA200), ένδειξη ισχυρής μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης τάσης. Στο ημερήσιο διάγραμμα, μετά τη συσσώρευση στην περιοχή 12-13 ευρώ, η μετοχή κατέγραψε υψηλά στα 15,70 ευρώ και πλέον δοκιμάζει τη ζώνη 14,00-14,20 ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες στηρίξεις εντοπίζονται στα 13,86-14,02 ευρώ, με κύρια στήριξη στη ζώνη 13,28-13,63 ευρώ. Η βασική αντίσταση παραμένει στα 15,70 ευρώ, ενώ ενδεχόμενη υπέρβασή της ανοίγει τον δρόμο για την περιοχή 16,50-17,00 ευρώ.

Ο RSI κινείται σε ουδέτερα επίπεδα τόσο στο ημερήσιο όσο και στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, χωρίς ενδείξεις υπεραγορασμένης αγοράς.

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.