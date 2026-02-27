#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
«Αδιαμφισβήτητα ελκυστική» χαρακτηρίζει τη μετοχή στα τρέχοντα επίπεδα η χρηματιστηριακή. Με discount έναντι των ξένων εταιρειών του κλάδου. Τι εκτιμά για τα περυσινά κέρδη και την επόμενη διετία.

Performance Technologies: Περιθώριο ανόδου σχεδόν 40% βλέπει η Pantelakis

Δημοσιεύθηκε: 27 Φεβρουαρίου 2026 - 15:28

Στα 10,7 ευρώ ανά μετοχή τοποθετεί τη δίκαιη αξία για τον τίτλο της Performance Technologies η Pantelakis Securities σε sponsored έκθεσή της. 

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή της εισηγμένης αναμένεται να κινηθούν με μέση ετήσια άνοδο 25% ως το 2027. 

Ειδικότερα για την περυσινή χρήση, σημειώνει ότι η εταιρεία κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, με τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται 33% στα 7,6 εκατ. ευρώ. Η Performance δείχνει σε καλό δρόμο για να συνεχίσει να αναπτύσσεται οργανικά, επισημαίνει.  

Οσο για την αποτίμηση, η Pantelakis σημειώνει ότι η μετοχή εμφανίζεται αδιαμφισβήτητα ελκυστική, στις 11,5 φορές τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή και στις 6,7 φορές το EV/EBITDA. 

Στην πραγματικότητα, ο τίτλος εμφανίζει discount της τάξεως του 17-18% έναντι των παγκόσμιων ομοειδών εταιρειών, κάτι που δεν δικαιολογείται από το ισχυρό μομέντουμ σε όρους καθαρών κερδών. Επιπροσθέτως, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα φτάσει το 21% τη διετία 2025-26 από 18,8% το 2024. 

Τέλος, το καθαρό ταμείο ύψους 13,1 εκατ. ευρώ παρέχει ευελιξία για εξαγορές που ενισχύουν την αξία για τους μετόχους. 

