Performance Technologies: Περιθώριο ανόδου σχεδόν 40% βλέπει η Pantelakis

Στα 10,7 ευρώ ανά μετοχή τοποθετεί τη δίκαιη αξία για τον τίτλο της Performance Technologies η Pantelakis Securities σε sponsored έκθεσή της.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή της εισηγμένης αναμένεται να κινηθούν με μέση ετήσια άνοδο 25% ως το 2027.

Ειδικότερα για την περυσινή χρήση, σημειώνει ότι η εταιρεία κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, με τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται 33% στα 7,6 εκατ. ευρώ. Η Performance δείχνει σε καλό δρόμο για να συνεχίσει να αναπτύσσεται οργανικά, επισημαίνει.

Οσο για την αποτίμηση, η Pantelakis σημειώνει ότι η μετοχή εμφανίζεται αδιαμφισβήτητα ελκυστική, στις 11,5 φορές τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή και στις 6,7 φορές το EV/EBITDA.

Στην πραγματικότητα, ο τίτλος εμφανίζει discount της τάξεως του 17-18% έναντι των παγκόσμιων ομοειδών εταιρειών, κάτι που δεν δικαιολογείται από το ισχυρό μομέντουμ σε όρους καθαρών κερδών. Επιπροσθέτως, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα φτάσει το 21% τη διετία 2025-26 από 18,8% το 2024.

Τέλος, το καθαρό ταμείο ύψους 13,1 εκατ. ευρώ παρέχει ευελιξία για εξαγορές που ενισχύουν την αξία για τους μετόχους.