Ανοδος τζίρου 70%, εκτίναξη κερδών το 2025 για τη Fast Finance

Η FAST FINANCE Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025, τα οποία αποτυπώνουν μία χρονιά-ορόσημο: δυναμική επέκταση δραστηριοτήτων, εκρηκτική ενίσχυση κερδοφορίας και στέρεη κεφαλαιακή βάση, θέτοντας τις προϋποθέσεις για το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης.

«Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία της εταιρείας», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ηλίας Ζαχαράκης. «Η εμπιστοσύνη των πελατών μας, η αποτελεσματικότητα της ομάδας μας και η συνέπεια στη στρατηγική μας μετουσιώθηκαν σε αποτελέσματα που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Εισερχόμαστε στο 2026 με αυτοπεποίθηση και σαφή προσανατολισμό στην περαιτέρω ανάπτυξη».

Ο κύκλος εργασιών εκτινάχθηκε κατά 70% στα €1.052.800, αντανακλώντας ισχυρή ζήτηση για τις ποιοτικές υπηρεσίες της εταιρείας. Τα μικτά αποτελέσματα σχεδόν διπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε €419.075, με τα καθαρά κέρδη να σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο +1.128% στα €249.617.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 45% σε €703.625, αντανακλώντας ισχυρή οργανική δημιουργία αξίας. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €854.405, άνοδος 54% και το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε εισηγμένες μετοχές ανήλθε κατά 28%. Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατήρησε για άλλη μια χρονιά πλήρη χρηματοοικονομική αυτονομία, αφού δεν φέρει τραπεζικές ή ομολογιακές δανειακές υποχρεώσεις. Παράλληλα, επιβεβαίωσε έμπρακτα την εμπιστοσύνη της διοίκησης στη βιωσιμότητα της κερδοφορίας, προχωρώντας σε μέρισμα περίπου 10% επί των προς διανομή κερδών.

Τέλος, οι (θετικές) λειτουργικές ταμειακές ροές κατέγραψαν άνοδο 66% έναντι της προηγούμενης χρήσης, παρά την αύξηση των απαιτήσεων λόγω επέκτασης εργασιών.

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025 έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και διατίθενται στο σύνολό τους στη διεύθυνση www.fastfinance.gr.