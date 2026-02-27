Η έκπληξη της Εθνικής και τι εκτιμούν τώρα οι αναλυτές

Ισχυρές επιδόσεις για το 2025 πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα, με καθαρά κέρδη 275 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο, υπερβαίνοντας κατά 4% το consensus. Το θετικό στοιχείο ήταν κυρίως οι προμήθειες και τα έσοδα από συναλλαγές, με τα προ προβλέψεων κέρδη να εμφανίζονται 5% υψηλότερα των εκτιμήσεων.

Η διοίκηση πρότεινε κανονική διανομή 60% για τη χρήση 2025, ήτοι 700 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 500 εκατ. ευρώ σε μέρισμα και 200 εκατ. ευρώ μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών. Παράλληλα ανακοίνωσε επιπλέον διανομή 300 εκατ. ευρώ μέσω buyback το 2026, ανεβάζοντας το συνολικό payout στο 86%-90% ή περίπου 1 δισ. ευρώ.

Η Citi διατηρεί σύσταση Buy και τιμή-στόχο 16,50 ευρώ, βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 15% από τα τρέχοντα επίπεδα. Ο οίκος χαρακτηρίζει το νέο πλάνο «καθησυχαστικό» και εκτιμά ότι ενδέχεται να υπάρξουν ήπιες ανοδικές αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις κερδών.

Η JP Morgan διατηρεί σύσταση Overweight και τιμή-στόχο 15,70 ευρώ. Ο οίκος κάνει λόγο για «ισχυρό κλείσιμο έτους», αν και σημειώνει ότι το payout ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από τις δικές του πιο επιθετικές προσδοκίες, δεδομένου του υψηλού CET1.

Η Jefferies επαναλαμβάνει σύσταση Buy και τιμή-στόχο 15,50 ευρώ, τονίζοντας ότι η αύξηση των διανομών και το backend-loaded προφίλ κερδοφορίας ενισχύουν το story έως το 2028.

Η Deutsche Bank διατηρεί σύσταση Buy και τιμή-στόχο 15,30 ευρώ, χαρακτηρίζοντας τους νέους στόχους «ελκυστικούς», αν και αφήνει αιχμές ότι η πολιτική διανομών θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο φιλόδοξη.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται σε περίπου 9-10 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη 2027 και γύρω στη 1,2 φορά την ενσώματη λογιστική αξία. Με τις τιμές-στόχους των μεγάλων οίκων να κινούνται μεταξύ 15,30 και 16,50 ευρώ, το βασικό ερώτημα για την αγορά είναι αν το RoTE 17% και η σταδιακή μείωση του CET1 κάτω από 16% θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για περαιτέρω επαναξιολόγηση της μετοχής.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η Εθνική περνά από τη φάση της επιτοκιακής υπεραπόδοσης σε ένα πιο ώριμο αφήγημα διατηρήσιμης κερδοφορίας και αυξημένων διανομών προς τους μετόχους.

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 17% το 2028, με δείκτη CET1 κάτω από 16% και κέρδη ανά μετοχή άνω του 1,70 ευρώ. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους εκτιμάται σε μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 7%, με το 2026 να εμφανίζεται πιο συγκρατημένο, χαμηλής μονοψήφιας αύξησης λόγω επιτοκιακού περιβάλλοντος.

Η πιστωτική επέκταση αποτέλεσε ακόμη έναν καταλύτη, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να αυξάνονται κατά 9%-10% σε ετήσια βάση και τις εκταμιεύσεις να φτάνουν τα 3,9 δισ. ευρώ στο τρίμηνο. Τέλος, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο εκτιμάται ότι θα κινηθεί άνω των 290 μονάδων βάσης έως το 2028. Οι αναλυτές βλέπουν πιθανές αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων κερδών, με το consensus για το 2028 να διαμορφώνεται κοντά στο 1,68 ευρώ ανά μετοχή.