Ποια blue chips κάλυψαν τη «χασούρα» του sell off

Η ισχυρή ανοδική αντίδραση της Τετάρτης στο Ελληνικό Χρηματιστήριο επέτρεψε σε αρκετούς δεικτοβαρείς τίτλους να ανακτήσουν μεγάλο μέρος των απωλειών που είχαν καταγράψει στο έντονα πτωτικό διήμερο Δευτέρας – Τρίτης.

Η αντίδραση ήρθε σε συνέχεια της σχετικής αποκλιμάκωσης στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά και μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ελεύθερη κυκλοφορία της ενέργειας παγκοσμίως, ακόμη και με συνοδεία πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ. Συνέβαλε και το δημοσίευμα των New York Times ότι υπάρχει «επαφή» του Ιράν με τους αμερικανούς προκειμένου να αναζητηθεί διέξοδος στην κρίση.

Το θετικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές μεταφέρθηκε και στο Χ.Α., το οποίο ξεκίνησε επιφυλακτικά αλλά σταδιακά ενίσχυσε την ανοδική του δυναμική. Σε επίπεδο μεμονωμένων τίτλων, η εικόνα της αντίδρασης δείχνει ότι λίγες μετοχές κατάφεραν να καλύψουν πλήρως τις απώλειες των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων. Εξαίρεση η ΕΥΔΑΠ που εκτινάχθηκε στα 8,55 ευρώ, υψηλότερα από τα 7,84 ευρώ της Δευτέρας, σημειώνοντας άνοδο 9,06% και καλύπτοντας πλήρως τη διήμερη πτώση. Είχε προηγηθεί η είδηση της εισόδου της ΓΕΚ Τέρνα στο μετοχικό κεφάλαιο.

Αρκετές ακόμη μετοχές προσέγγισαν τα επίπεδα της Δευτέρας, περιορίζοντας σημαντικά τις απώλειες. Η Bank of Cyprus έκλεισε στα 9,20 ευρώ έναντι 9,26 ευρώ τη Δευτέρα, η Aktor στα 10,42 ευρώ από 10,54 ευρώ, ενώ η Metlen στα 35,08 ευρώ πλησίασε τα 35,80 ευρώ της Δευτέρας. Αντίστοιχα, η Hellenic Energy στα 8,55 ευρώ και η Coca-Cola HBC στα 52,6 ευρώ περιόρισαν σημαντικά τις απώλειες της περιόδου.

Στον τραπεζικό κλάδο η αντίδραση ήταν ισχυρή σε επίπεδο ημέρας, χωρίς όμως να καλυφθούν πλήρως οι απώλειες του sell-off. Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,48 ευρώ έναντι 3,72 ευρώ τη Δευτέρα, η Eurobank στα 3,67 ευρώ από 3,92 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα στα 13,27 ευρώ από 13,78 ευρώ και η Πειραιώς στα 7,44 ευρώ από 8,12 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι ο κλάδος παραμένει στο επίκεντρο της μεταβλητότητας.

Σημαντική ανάκτηση μέρους των απωλειών σημείωσαν επίσης τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης όπως η Jumbo, η οποία έκλεισε στα 23,92 ευρώ έναντι 24,82 ευρώ τη Δευτέρα, η Lamda Development στα 6,39 ευρώ από 6,99 ευρώ και ο ΟΤΕ στα 16,42 ευρώ έναντι 17,50 ευρώ.

Παρά την έντονη ανοδική συνεδρίαση, αρκετές μετοχές παραμένουν ακόμη σε αισθητή απόσταση από τα επίπεδα της αρχής της εβδομάδας. Σε αυτές περιλαμβάνεται η Aegean που έχει ακόμα να καλύψει απόσταση άνω του 10% αλλά και η Elvalhalcor που απέχει 13,25%.