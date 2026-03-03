Πέρασε στον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα το 9,7% της ΕΥΔΑΠ

Δύο πακέτα για συνολικά 10,34 εκατομμύρια μετοχές πέρασαν στο τέλος της συνεδρίασης στη μετοχή της ΕΥΔΑΠ.

Αντιστοιχούν στο 9,7% του μετοχικού κεφαλαίου, ποσοστό που παραπέμπει με τη συμμετοχή του John Paulson στην εισηγμένη, η οποία με βάση τα στοιχεία του χρηματιστηρίου είναι στο 9,9%.

Τα πακέτα συνολικής αξίας 103,4 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν αντίτιμο 10 ευρώ ανά μετοχή, τη στιγμή που ο τίτλος έκλεισε στα 7,31 ευρώ με πτώση 6,88%.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα πακέτα πέρασαν στον έλεγχο του ομίλου της ΓΕΚ Τέρνα του Γιώργου Περιστέρη. Κατά τις ίδιες πηγές η πλευρά του John Paulson είχε συζητήσεις και με άλλο γνωστό επιχειρηματικό σχήμα το οποίο όμως έδωσε χαμηλότερη τιμή.

Κατά άλλες πληροφορίες η κίνηση ήταν σε γνώση της διοίκησης της εταιρείας και της κυβέρνησης.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΓΕΚ Τέρνα

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι την 03/03/2026 η 100% θυγατρική του URBAN SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., απέκτησε μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής από ιδιώτη μέτοχο ποσοστό 9,71% στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έναντι ποσού 103,4 εκατ. ευρώ.

Η ΕΥΔAΠ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στη διανομή και διαχείριση ύδατος, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Η Εταιρεία, μέσω ενός ρυθμιζόμενου πλαισίου, εξυπηρετεί πάνω από το 40% του πληθυσμού της χώρας.

Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για επενδύσεις σε κλάδους κρίσιμών υποδομών που προσφέρουν μακροπρόθεσμα και επαναλαμβανόμενα έσοδα. Επιπλέον, ο τομέας της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των σχετικών υποδομών αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον τις επόμενες περιόδους, δεδομένων των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης προσαρμογής σε αυτό το περιβάλλον.