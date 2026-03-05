Morgan Stanley: Τι παραβλέπουν οι επενδυτές στη Metlen, «ευκαιρία αγοράς»

Η υποχώρηση της μετοχής της Metlen εν μέσω του ευρύτερου κλίματος αποφυγής ρίσκου (risk-off) στις αγορές μετοχών, κατά την άποψή μας, παραβλέπει τη θέση της εταιρείας σε ενέργεια και αλουμίνιο, γράφει ανάλυση της Morgan Stanley για τη μετοχή. Αναλύουμε την ευαισθησία των κερδών και θεωρούμε την πρόσφατη αδυναμία της μετοχής ως ευκαιρία αγοράς, δεδομένων των ανώτερων μεσοπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης.

Η Μetlen είναι σε θεμελιώδη βάση «καθαρά long» στην ενέργεια, μέσω των δραστηριοτήτων εμπορίας φυσικού αερίου καθώς και παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνει. Για κάθε αύξηση €5/MWh στις τιμές φυσικού αερίου (TTF), εκτιμούμε καθαρή ενίσχυση EBITDA ύψους €10-20 εκατ.

Παράλληλα, η στενότητα στην προσφορά αλουμινίου βρίσκεται στο επίκεντρο. Αν και η Μetlen αντισταθμίζει (hedges) την έκθεσή της στις τιμές LME σε κυλιόμενη βάση 1-2 ετών, εξακολουθεί να διατηρεί κάποια μόχλευση μέσω των πωλήσεων αλουμίνας που συνδέονται με το LME και των premium προϊόντων, ενώ επίσης επωφελείται από ένα περιβάλλον υψηλότερων τιμών αλουμινίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, για κάθε μεταβολή 10% στο LME, εκτιμούμε ότι η ευαισθησία του EBITDA για το 2026 είναι περίπου ~4% (συμπεριλαμβανομένων των premiums), η οποία αυξάνεται σε 6% το 2027 καθώς αρχίζουν να λήγουν τα hedges και σε 11% το 2028.

Η ανάλυσή μας λαμβάνει υπόψη το ενεργειακό μίγμα του εργοστασίου ηλεκτρόλυσης, την υψηλότερη αποδοτικότητα της Μetlen στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο και τον μηχανισμό μετάδοσης μεταξύ των τιμών TTF και των ελληνικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνει ο οίκος.