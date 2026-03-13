ΟΤΕ-Coca Cola: Η τεχνική εικόνα, η συγκυρία και το επενδυτικό story

Δύο από τα πιο σταθερά και αμυντικά χαρτιά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο ΟΤΕ και η Coca Cola HBC, συνεχίζουν να εμφανίζουν θετική τεχνική εικόνα, παρά τις πρόσφατες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Η συνολική εικόνα παραμένει υπέρ των αγοραστών και στους δύο τίτλους. Η Coca-Cola HBC εμφανίζει ισχυρότερο momentum και μεγαλύτερη τεχνική επιτάχυνση, ενώ ο ΟΤE διατηρεί τον χαρακτήρα της πιο αμυντικής επιλογής, με σταθερότητα, μερισματική ελκυστικότητα και στήριξη από τις επενδύσεις στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Όσο οι βασικές στηρίξεις παραμένουν ανέπαφες, οι διορθώσεις μοιάζουν περισσότερο με ευκαιρίες επανατοποθέτησης, παρά με προάγγελο ουσιαστικής αλλαγής τάσης.

Σε ό,τι αφορά τις αποτιμήσεις της αγοράς, οι αναλυτές διατηρούν θετική στάση και για τις δύο μετοχές. Για τον ΟΤE, οι μέσες τιμές-στόχοι κινούνται στην περιοχή των 19,90 ευρώ, με ανώτερη εκτίμηση τα 23 ευρώ και χαμηλότερη περίπου τα 16,50 ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε αξιοσημείωτο περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα.

Για την Coca-Cola HBC, οι μέσες εκτιμήσεις κινούνται κοντά στα 55,18 ευρώ, με εύρος περίπου 51,70-57,50 ευρώ, γεγονός που δείχνει πιο περιορισμένο περιθώριο ανόδου, αλλά διατήρηση της θετικής επενδυτικής στάσης.

Tι δείχνει η τεχνική εικόνα του ΟΤE

Για τον ΟΤE, η μετοχή έκλεισε στα 17,03 ευρώ, με ημερήσια πτώση 2,69%, έχοντας προηγουμένως κινηθεί έως την περιοχή των 17,50 ευρώ. Παρά τη βραχυπρόθεσμη υποχώρηση, η ευρύτερη εικόνα παραμένει θετική. Από τα χαμηλά του 2024, στην περιοχή των 13-14 ευρώ, ο τίτλος έχει σημειώσει άνοδο άνω του 25%-30%, επιβεβαιώνοντας τη μεσοπρόθεσμη ανοδική του δομή.

Σε επίπεδο τεχνικής εικόνας, το εβδομαδιαίο γράφημα εξακολουθεί να δείχνει ανοδικό κανάλι από το 2023, με υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά, ενώ η υπέρβαση της περιοχής των 15 ευρώ είχε ενισχύσει περαιτέρω την τάση.

Στο ημερήσιο διάγραμμα, η πρόσφατη διόρθωση φέρνει τη μετοχή κοντά σε ζώνες στήριξης, χωρίς όμως να αλλοιώνει τη συνολική δομή. Η τιμή παραμένει πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο 20 ημερών (ΕΜΑ 20 ημερών), κοντά στα 16,91 ευρώ, πάνω από τον κινητό μέσο 55 ημερών, στα 16,78 ευρώ, αλλά και αισθητά υψηλότερα από τον κινητό μέσο 200 ημερών, στην περιοχή των 15,16 ευρώ.

Οι πρώτες στηρίξεις εντοπίζονται στα 16,91 και 16,78 ευρώ, ενώ σημαντικότερη ζώνη άμυνας θεωρείται η περιοχή 16,40-15,63 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η πρώτη αντίσταση βρίσκεται κοντά στα 17,11 ευρώ, με επόμενο στόχο τη ζώνη 17,50-18,00 ευρώ.

Ο ταλαντωτής RSI 14 ημερών κινείται σε ουδέτερη περιοχή, περίπου στις 52-55 μονάδες. Το βασικό σενάριο για τον τίτλο παραμένει η επαναφορά προς τα πρόσφατα υψηλά, με stop κάτω από τα 16,40 ευρώ.

Το διάγραμμα της μετοχής του ΟΤE

Tι δείχνει η τεχνική εικόνα της Coca-Cola HBC

Ακόμη ισχυρότερη εμφανίζεται η τεχνική εικόνα της Coca-Cola HBC. Η μετοχή έκλεισε στα 52,45 ευρώ, με οριακή πτώση 0,19%, ενώ το πρόσφατο υψηλό της προσδιορίζεται στην περιοχή των 54,50 ευρώ. Από τα χαμηλά του 2023, περίπου στα 30-32 ευρώ, η συνολική άνοδος υπερβαίνει το 60%, γεγονός που αποτυπώνει την έντονα ανοδική τροχιά της μετοχής τα τελευταία δύο χρόνια.

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα καταγράφει σαφή μακροπρόθεσμη ανοδική τάση, με ισχυρό ανοδικό κανάλι από το 2024 και την τιμή να παραμένει σημαντικά υψηλότερα από όλους τους βασικούς κινητούς μέσους όρους.

Ειδικότερα, η μετοχή κινείται πάνω από τον EMA20, κοντά στα 49,36 ευρώ, πάνω από τον EMA55, στα 48,14 ευρώ, και αρκετά υψηλότερα από τον EMA200, στα 44,58 ευρώ. Στο ημερήσιο διάγραμμα, η υποχώρηση προς τα 51,95-52,00 ευρώ ερμηνεύεται ως φυσιολογική εκτόνωση, χωρίς να δίνεται, σε αυτή τη φάση, σήμα αλλαγής τάσης.

Για την Coca-Cola HBC, οι πρώτες στηρίξεις εντοπίζονται στη ζώνη των 51,95 ευρώ και στα 49,36 ευρώ, ενώ η κύρια ζώνη στήριξης τοποθετείται μεταξύ 48,14 και 45,77 ευρώ. Στην πλευρά των αντιστάσεων, κρίσιμη παραμένει η περιοχή 52,70 ευρώ, ενώ πιθανή ανοδική διάσπαση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο προς τα 54,50-55,00 ευρώ.

Ο RSI κινείται κοντά στις 55 μονάδες σε ημερήσιο επίπεδο και υψηλότερα σε εβδομαδιαίο, στοιχείο που επιβεβαιώνει το ισχυρό momentum. Το βασικό σενάριο παραμένει η συνέχιση της κίνησης προς τα 54-55 ευρώ, με stop-loss κάτω από τα 49,36 ευρώ.

Το διάγραμμα της μετοχής της Coca Cola HBC

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.