Aegean: Αυξημένα κέρδη και μέρισμα το 2025, τι αναμένει η Optima

Δυνατό τέταρτο τρίμηνο και ισχυρά μεγέθη 2025 προβλέπει η Optima Bank για την Aegean, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τιμή-στόχο στα 14,7 ευρώ, σχεδόν 30% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής, που έχει πιεστεί σημαντικά τις τελευταίες συνεδριάσεις λόγω της εκτίναξης στην τιμή του πετρελαίου.

Για το δ' τρίμηνο, η χρηματιστηριακή αναμένει αύξηση εσόδων 6% στα 421,1 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA στα 65,2 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2025 προβλέπει αύξηση εσόδων στα 1,855 δισ. ευρώ, με τα EBITDA να κινούνται στα 421,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να εμφανίζοτυν άνοδο 13,8% στα 147,8 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με το μέρισμα, η χρηματιστηριακή αναμένει ότι η εταιρεία θα μοιράσει στους μετόχους της 0,90 ευρώ ανά μετοχή, με τη μερισματική απόδοση να αγγίζει το 7,5%.

Πλέον, αν και τα αποτελέσματα 2025 εμφανίζονται ισχυρά, οι επενδυτές αναμένεται να επικεντρωθούν στο πώς θα διαχειριστεί μια χρονιά αυξημένης αβεβαιότητας λόγω και των κλιμακούμενων εντάσεων στην ευρύτρερη Μέση Ανατολή.

Εάν οι εντάσεις υποχωρήσουν, η αεροπορική βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από την ισχυρή ζήτηση και μπορεί να αποτελέσει ελκυστική ευκαιρία όταν βελτιωθεί η ορατότητα.