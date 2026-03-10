Alpha Bank: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Jefferies

Τη θετική της στάση για τη μετοχή της Alpha Bank διατηρεί η Jefferies και ο Αλέξανδρος Δημητρίου, επαναλαμβάνοντας σύσταση αγοράς και αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 4,85 ευρώ από 4,15 ευρώ, καθώς θεωρεί ότι η τράπεζα εξακολουθεί να προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά επενδυτικά stories στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Παρά τη δυναμική αυτή, η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Όπως επισημαίνει η Jefferies, η Αlpha Bank αποτιμάται περίπου στις 7 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, έναντι περίπου 8,5 φορές για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ η αποτίμηση αντιστοιχεί περίπου σε 0,9 φορές την ενσώματη λογιστική αξία.

Σύμφωνα με τη Jefferies, ο συνδυασμός ισχυρής αύξησης κερδών, υψηλών αποδόσεων προς τους μετόχους και ελκυστικής αποτίμησης συνεχίζει να στηρίζει τη θετική επενδυτική προοπτική για τη μετοχή της Αlpha Bank.

Ο οίκος εκτιμά ότι, ακόμη και αν το 2026 αποτελεί μεταβατικό έτος για την τράπεζα, οι προοπτικές ανάπτυξης και οι αποδόσεις προς τους μετόχους παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές σε όλο το διάστημα των προβλέψεων.

Για το 2026, η διοίκηση της τράπεζας καθοδηγεί την αγορά για κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή περίπου 0,40 ευρώ, που αντιστοιχούν σε αύξηση περίπου 11% σε ετήσια βάση, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να αναμένεται να διαμορφωθούν άνω των 1,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αμερικανικής τράπεζας, τα κέρδη ανά μετοχή της Αlpha Bank αναμένεται να αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 15% έως το 2028, ρυθμός υψηλότερος από τον μέσο όρο περίπου 10% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Παράλληλα, οι μέτοχοι αναμένεται να απολαμβάνουν ετήσιες αποδόσεις περίπου 8%, ενώ η ενσώματη καθαρή θέση εκτιμάται ότι θα αυξάνεται με ρυθμό περίπου 10% την ίδια περίοδο.

Τέλος, η πιστωτική επέκταση εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε υψηλό μονοψήφιο ρυθμό, ενώ τα έσοδα από προμήθειες συνεχίζουν να ενισχύονται. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 οι προμήθειες διαμορφώθηκαν περίπου 10% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς και αυξήθηκαν 19% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ισχυρή δραστηριότητα στον δανεισμό και τη διαχείριση περιουσίας.