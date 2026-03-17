NBG Secutities: Τα σήματα που έστειλαν οι τράπεζες το 2025

Το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα (NII) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αυξήθηκε σε τριμηνιαία βάση (q/q), αντανακλώντας το σταθερό DFR, την ηπιότερη πίεση στα περιθώρια (spreads), αλλά κυρίως την υγιή πιστωτική επέκταση προς επιχειρήσεις, σχολιάζει η NBG Securities αναφορικά με τα αποτελέσματα των τραπεζών. Οπως επισημαίνει:

Η δημιουργία εσόδων από προμήθειες (F&C) ήταν ισχυρή, αντανακλώντας τη δυναμική δανειοδοτική δραστηριότητα και τη σταδιακά αυξανόμενη συνεισφορά μη επιτοκιακών δραστηριοτήτων, καθώς οι τράπεζες εστιάζουν όλο και περισσότερο σε δραστηριότητες που μειώνουν τη συνολική έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίων.

Η αύξηση του Core Income ήταν υγιής, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του NII και των ισχυρών εσόδων από NFCI, με τη σύνθεση του Core Income να γίνεται ολοένα και πιο διαφοροποιημένη.

Το συνολικό εισόδημα (Total Income) ήταν υψηλότερο λόγω της μεταβλητότητας στα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα (Non-Core Income – trading & λοιπά).

Τα λειτουργικά έξοδα (OpEx, επαναλαμβανόμενα) αυξήθηκαν οριακά σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού και αυξημένων γενικών και διοικητικών δαπανών (G&A) που σχετίζονται με επενδύσεις σε IT.

Το κόστος κινδύνου (CoR) μειώθηκε οριακά σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την υψηλή ποιότητα ενεργητικού, παρά την επιτάχυνση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Η ρευστότητα παραμένει υψηλή, καθώς η πιστωτική επέκταση κινήθηκε σε γενικές γραμμές παράλληλα με τη συγκέντρωση καταθέσεων.

Οι κεφαλαιακοί δείκτες διαμορφώνονται άνετα πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις εποπτικές κατευθύνσεις, αντανακλώντας οργανική δημιουργία κεφαλαίου λόγω επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας και υψηλής ποιότητας ενεργητικού.

Οι συστημικές τράπεζες επικοινώνησαν αισιόδοξους στόχους , βασισμένους όμως σε συντηρητικές παραδοχές, γεγονός που αντανακλά αισιοδοξία τόσο για το μακροοικονομικό περιβάλλον όσο και για την εκτέλεση των επιχειρηματικών τους μοντέλων. Σημειώνεται ότι οι στόχοι δεν ενσωματώνουν τον αντίκτυπο των τρεχουσών γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν σημαντικές διανομές προς τους μετόχους, υποστηριζόμενες από την πολύ ισχυρή κερδοφορία, χωρίς να επηρεάζονται τα κεφαλαιακά επίπεδα.

Η χρηματιστηριακή καταθέτει και τις απόψεις της για τα αποτελέσματα Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς.

Alpha Βank

Ένα ισχυρό σύνολο ποιοτικών αποτελεσμάτων, που αρχίζει να αποτυπώνει τα απτά οφέλη από τις πρόσφατες εξαγορές, όπως η Astrobank. Τα αποτελέσματα υπερέβησαν το τριετές επιχειρηματικό πλάνο της διοίκησης, ενδεικτικά σε επίπεδο συνολικών εσόδων (2,2 δισ. ευρώ), δείκτη κόστους προς έσοδα (C:I 38,7%), κόστους κινδύνου (CoR 48 μ.β.), κανονικοποιημένης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE 13,8%), κανονικοποιημένων κερδών ανά μετοχή (EPS 0,36 ευρώ) και ενσώματης λογιστικής αξίας (TBV 7,6 δισ. ευρώ).

Η διοίκηση πρότεινε αύξηση του ποσοστού διανομής (payout ratio) στο 55% από 50% αρχικά, υποδηλώνοντας εμπιστοσύνη στην ικανότητα δημιουργίας κερδών, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Σημειώθηκε ότι το 2026 θεωρείται μεταβατικό έτος, καθώς οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση των εξαγορασθεισών οντοτήτων, με τις πλήρεις συνέργειες να μην αποτυπώνονται άμεσα. Για το 2026, τα κανονικοποιημένα EPS (μετά AT1) εκτιμώνται στα 0,40 ευρώ (+11% ετησίως). Έχει προγραμματιστεί Investor Day στο β’ τρίμηνο 2026.

Eurobank

Ένα ποιοτικό σύνολο αποτελεσμάτων, υποστηριζόμενο από οργανική ανάπτυξη και συνέργειες από πρόσφατες εξαγορές. Η ισχυρή πιστωτική επέκταση και η αύξηση καταθέσεων, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση των πιέσεων τιμολόγησης, οδήγησαν σε ανάκαμψη του NII.

Η επιτάχυνση του NFCI βελτίωσε τη διαφοροποίηση του Core Income, περιορίζοντας τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη μεταβλητότητα των επιτοκίων, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται ισορροπημένη γεωγραφική έκθεση.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με πειθαρχημένο έλεγχο λειτουργικών εξόδων και υψηλή ποιότητα ενεργητικού που οδηγεί σε χαμηλότερο CoR, οδήγησαν σε βελτιωμένη κερδοφορία και αυξημένες διανομές προς τους μετόχους, χωρίς επιβάρυνση της ισχυρής κεφαλαιακής θέσης (CET1 στο 15,6%).

Συνολικά, τα αποτελέσματα υπερέβησαν τους στόχους της διοίκησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το RoTBV στο 16,0% έναντι καθοδήγησης 15,0%.

Πειραιώς

Ένα ισχυρό σύνολο ποιοτικών αποτελεσμάτων που επιβεβαιώνει την ικανότητα δημιουργίας κερδών του ομίλου. Το NII φαίνεται να έχει διαμορφώσει πυθμένα στο προηγούμενο τρίμηνο, με ενδείξεις σταδιακής ανάκαμψης λόγω ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, ενώ η δημιουργία NFCI ήταν ισχυρή τόσο από υφιστάμενες όσο και από νέες δραστηριότητες (π.χ. Εθνική Ασφαλιστική), με το όφελος στο δ’ τρίμηνο 2025 να είναι περιορισμένο (συνεισφορά ενός μήνα).

Συνολικά, παρατηρείται βελτίωση στη διαφοροποίηση του Core Income. Θετικά αξιολογείται επίσης η πειθαρχημένη διαχείριση κόστους και η οργανική πολιτική προβλέψεων, βασισμένη στην ποιότητα ενεργητικού.

Η ισχυρή επίδοση υποστηρίζει την απόφαση της διοίκησης για αύξηση του ποσοστού διανομής προς τους μετόχους από 50% σε 55%.