Εθνική Τράπεζα: Στα 17 ευρώ ανεβάζει τον πήχη η Jefferies

Παραμένει «buy» με υψηλότερη τιμή-στόχο ο οίκος, εστιάζοντας στις ισχυρές διανομές και υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους της τράπεζας. Πού βλέπει το payout τα επόμενα χρόνια.

Εθνική Τράπεζα: Στα 17 ευρώ ανεβάζει τον πήχη η Jefferies

Δημοσιεύθηκε: 19 Μαρτίου 2026 - 13:16

Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για την Εθνική Τράπεζα στα 17 ευρώ από 15,50 ευρώ προχώρησε η Jefferies, με τους αναλυτές Alexander Demetriou και Joseph Dickerson να διατηρούν τη σύσταση «αγορά» και εστιάζοντας στη σημαντική ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Το βασικό σενάριο δίνει περιθώριο ανόδου 32%, με το ανοδικό να φθάνει το 43%, ενώ το αρνητικό σενάριο προβλέπει πτώση 31%, κυρίως σε περίπτωση επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η τράπεζα εισέρχεται σε φάση όπου η υπερβάλλουσα κεφαλαιακή της θέση επιτρέπει αυξημένες διανομές, με το payout ratio να εκτιμάται ότι θα φθάσει το 75% έως το 2028 από 60% το 2025.

Οι συνολικές διανομές αναμένεται να προσεγγίσουν τα 3 δισ. ευρώ στην επόμενη τριετία, αντιστοιχώντας περίπου στο 25% της κεφαλαιοποίησης, οδηγώντας σε συνολική απόδοση κοντά στο 9%.

Παράλληλα, η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται κοντά στο 16%, διατηρώντας περιθώριο περίπου 200 μονάδων βάσης πάνω από τον στόχο, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετες διανομές ή άλλες στρατηγικές κινήσεις.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η Jefferies αναμένει ήπια αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το 2026 και επιτάχυνση από το 2027, με μέση ετήσια αύξηση 7% έως το 2028, υποστηριζόμενη από την πιστωτική επέκταση και τη βελτίωση του μείγματος χρηματοδότησης. Η ποιότητα ενεργητικού παραμένει ισχυρή, με δείκτη NPE στο 2,4% και χαμηλό κόστος κινδύνου, ενώ η λειτουργική αποδοτικότητα συνεχίζει να κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Η μετοχή αποτιμάται σε περίπου 7 φορές τα κέρδη του 2028 και 1,1 φορές τα ενσώματα ίδια κεφάλαια, με την Jefferies να θεωρεί ότι τα επίπεδα αυτά δεν αποτυπώνουν πλήρως τη δυναμική διανομών και την ποιότητα της τράπεζας. Η επενδυτική ιστορία της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με την Jefferies, μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα προς την υψηλή και βιώσιμη ανταμοιβή των μετόχων.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εθνική Τράπεζα: Στην EOS Group μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ. ευρώ

NBG Securities: Τα σήματα που έστειλαν οι τράπεζες το 2025

Motor Oil: Top pick για Optima, στα 40,7 ευρώ η τιμή-στόχος

Εθνική Τράπεζα: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ. ευρώ

