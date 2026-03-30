Titan: Στις 7 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €1,10/μετοχή

Η Titan SA (Euronext Βρυξέλλες, ATHEX και Euronext Παρίσι, TITC) ανακοινώνει την επικαιροποίηση του οικονομικού ημερολογίου για το έτος 2026, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών της αποκοπής μερίσματος, του προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος και της καταβολής μερίσματος κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 18 Μαρτίου 2026.
Η διανομή του μερίσματος €1,10 ανά μετοχή, υπόκειται σε έγκριση κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 7 Μαΐου 2026.
7 Μαΐου 2026 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2026
7 Μαΐου 2026 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων
1 Ιουλίου 2026 Αποκοπή μερίσματος
2 Ιουλίου 2026 Προσδιορισμός δικαιούχων μερίσματος
7 Ιουλίου 2026 Καταβολή μερίσματος
30 Ιουλίου 2026 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου και Α’ εξαμήνου 2026
5 Νοεμβρίου 2026 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου 2026