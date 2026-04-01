Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Titan

Η Titan SA αποφάσισε την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με ανώτατο όριο τα 10.000.000 ευρώ και διάρκεια έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα.

Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Titan

Δημοσιεύθηκε: 1 Απριλίου 2026 - 11:20

Η Titan SA (η Εταιρία) (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, αποφάσισε την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ύψους έως 10.000.000 ευρώ και διάρκειας έως εννέα μηνών (31 η Δεκεμβρίου 2026), το οποίο θα ξεκινήσει σήμερα, 1η Απριλίου 2026.

Η Εταιρία δύναται να τερματίσει, αναστείλει ή αναβάλει το πρόγραμμα εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Μαΐου 2025 και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας. Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας και δύναται να χρησιμοποιηθούν και για διάθεση σε στελέχη του Ομίλου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στο πλαίσιο της πολιτικής παροχής ανταμοιβών.

Η Εταιρία θα παρέχει ενημέρωση για την πρόοδο των σχετικών αγορών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

