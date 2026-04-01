Νέα εποχή για την ΕΧΑΕ, μετατρέπεται σε Euronext Athens

Σε βαθιά αναδιάρθρωση εισέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης από τη Euronext.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μετονομασία της εταιρείας σε «Euronext Athens», κίνηση που σηματοδοτεί την πλήρη ενσωμάτωση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε έναν πανευρωπαϊκό όμιλο.

Παράλληλα, προωθείται αναδιάρθρωση της εταιρικής διακυβέρνησης, με σημαντική μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από 9-13 σε 5-9).

Οι αλλαγές αυτές, όπως επισημαίνει η διοίκηση, στοχεύουν στην ευθυγράμμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τη νέα του θέση στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα κεφαλαιαγορών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα.