CrediaBank: Από 8 Απριλίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

CrediaBank: Από 8 Απριλίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Δημοσιεύθηκε: 7 Απριλίου 2026 - 18:50

Η Εταιρεία ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 07.04.2026 ανακοίνωσής της αναφορικά με την «Έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς», ότι:

Ι. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Τρίτη, 07.04.2026, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 375.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε με την από 29.03.2026 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ’ ενάσκηση της σχετικής εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 27.03.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών, οι οποίες διατέθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.

ΙΙ. Την Τετάρτη, 08.04.2026 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 375.000.000 Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με το Ν. 4514/2018).

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους. Τα συνολικά́ κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ύψους €280,30 εκατ., μετά την αφαίρεση των τελικών δαπανών έκδοσης ύψους ποσού €19,70 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου προβλέπεται), θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα VII «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του από 30.03.2026 Εγγράφου του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού 2017/1129, το οποίο τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στις 30.03.2026, και την ως άνω από 07.04.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας αναφορικά με την «Έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς».

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 375.000.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑ

