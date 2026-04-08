ΕΧΑΕ: Στις 30 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Δημοσιεύθηκε: 8 Απριλίου 2026 - 17:36

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει το επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Ημερολόγιο για το υπόλοιπο του 2026, λόγω αλλαγής της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

• Δικαιούχοι μερίσματος – record date (*): Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026

Σχετικά με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εάν αποφασιστεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής (Τρίτη 23.6.2026) είναι μετά από την λήξη, στις 19 Ιουνίου 2026, του ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρείας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

• Καταβολή Μερίσματος (*): Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

• Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2026:  Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

(*)Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι ανωτέρω σχετικές ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το προτεινόμενο μέρισμα για την χρήση 2025, εφόσον εγκριθεί από τους μετόχους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα καταβληθεί μέσω της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ATHEXCSD) και η Εταιρεία θα δημοσιεύσει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

ΕΧΑΕ: Ορόσημο η αναβάθμιση από τον MSCI

ΕΧΑΕ: Στο 74,22% αυξήθηκε το ποσοστό της Euronext

ΤτΕ: Την διανομή καθαρού μερίσματος €0,6384/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Γιατί οι εταιρείες πληροφορικής «γεμίζουν τα ταμεία»

