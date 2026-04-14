Πώς επωφελείται η Metlen από την άνοδο της τιμής του αλουμινίου

Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εισηγμένης από τους αναλυτές και ο καταλύτης του αλουμινίου. Η μακροπρόθεσμη δυναμική και ποιες είναι οι τιμές-στόχοι.

Δημοσιεύθηκε: 14 Απριλίου 2026 - 07:18

Σταθερά θετική παραμένει η στάση των αναλυτών για τη Metlen, με τον κλάδο των μετάλλων –και ειδικά το αλουμίνιο– να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό στήριξης για την κερδοφορία και τις προοπτικές της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα κινήθηκαν εντός των εκτιμήσεων, με EBITDA στα 753 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη στα 314 εκατ. ευρώ, ενώ θετική έκπληξη αποτέλεσε το μέρισμα του 1 ευρώ ανά μετοχή. Παρά τη μείωση σε σχέση με το 2024, οι αναλυτές εστιάζουν περισσότερο στη μεσοπρόθεσμη δυναμική, η οποία ενισχύεται από τις εξελίξεις στις αγορές εμπορευμάτων.

Καταλύτης οι τιμές του αλουμινίου

Κοινός παρονομαστής στις εκθέσεις είναι η άνοδος των τιμών του αλουμινίου, που καταγράφουν πολυετή υψηλά, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τη Metlen. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να «κλειδώσει» υψηλές τιμές για επόμενα τρίμηνα, ενισχύοντας την ορατότητα των εσόδων της.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η BNP Paribas επισημαίνει ότι η παραγωγή μετάλλων της Metlen για το 2026 έχει ήδη «κλειδώσει» σε ελκυστικά επίπεδα τιμών, με τις προβλέψεις για το αλουμίνιο να αναθεωρούνται ανοδικά και το κόστος ενέργειας να έχει σε μεγάλο βαθμό αντισταθμιστεί, διασφαλίζοντας ισχυρά περιθώρια κέρδους.

Παρά τις πιέσεις στον τομέα Power Projects, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία διατηρεί ισχυρές προοπτικές. Η Optima Bank σημειώνει ότι η Metlen επιβεβαιώνει τους στόχους για EBITDA 1,8-2,1 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα, ενώ η ανάπτυξη σε ανανεώσιμες πηγές και υποδομές συνεχίζει να ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα.

Αντίστοιχα, η Piraeus Securities υπογραμμίζει τη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας και τη συνέχιση της επενδυτικής δραστηριότητας, παρά την αύξηση του καθαρού δανεισμού λόγω υψηλών capex.

Οι τιμές-στόχοι

Οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, με τους οίκους να διατηρούν θετικές συστάσεις:

  • Optima Bank: τιμή-στόχος €64,20, σύσταση buy
  • BNP Paribas: τιμή-στόχος €68, σύσταση outperform (περιθώριο ανόδου ~63%)
  • Morgan Stanley (προηγούμενη έκθεση): τιμή-στόχος €55, σύσταση overweight

v
