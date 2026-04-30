Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές κερδίζουν στο μπρα ντε φερ Stoxx-MSCI

Η πιθανή ένταξη της ελληνικής αγοράς στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών επαναφέρει στο προσκήνιο ένα πιο σύνθετο ερώτημα από το αν η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί: ποιος δείκτης «μετρά» περισσότερο για τις μετοχικές ροές και ποιο είναι τελικά το καθαρό ισοζύγιο για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις της αγοράς αλλά και των οίκων αναδεικνύουν ένα ιδιότυπο μπρα ντε φερ μεταξύ πιθανών παθητικών εισροών από τους δείκτες Stoxx Europe 600 και πιθανών εκροών από την ένταξη στο MSCI Europe, με τις δύο ασκήσεις να δίνουν πολύ διαφορετική εικόνα τόσο σε επίπεδο αγοράς όσο και ανά μετοχή.

Στο σενάριο ένταξης στον Stoxx Europe 600, οι εκτιμώμενες παθητικές εισροές προσεγγίζουν τα 956,6 εκατ. δολάρια, ένα μέγεθος που μόνο αμελητέο δεν είναι για το ελληνικό ταμπλό. Το ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των ροών κατευθύνονται στις τράπεζες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους ως βασικού «μοχλού» της ελληνικής αγοράς.

Πρώτη σε δυνητικές εισροές εμφανίζεται η Εθνική Τράπεζα με 278,6 εκατ. δολάρια, ακολουθεί η Eurobank με 220,6 εκατ. δολάρια, η Τράπεζα Πειραιώς με 206,1 εκατ. δολάρια και η Alpha Bank με 136,3 εκατ. δολάρια.

Μόνο οι τέσσερις συστημικές συγκεντρώνουν περίπου 842 εκατ. δολάρια, δηλαδή σχεδόν το 88% των συνολικών εκτιμώμενων εισροών.

Εκτός τραπεζών, η εικόνα είναι σαφώς πιο περιορισμένη αλλά όχι αμελητέα. Η Metlen εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προσελκύσει 26,7 εκατ. δολάρια, η ΔΕΗ 24,8 εκατ. δολάρια, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 22,4 εκατ. δολάρια, η Jumbo 20 εκατ. δολάρια, ενώ ο ΟΤΕ θα είχε εισροές περίπου 21,1 εκατ. δολάρια.

Η εικόνα αλλάζει αισθητά στο σενάριο MSCI Europe. Εκεί, η JP Morgan υπολογίζει μεν εισροές 161 εκατ. δολάρια για έξι ελληνικές μετοχές που πληρούν τα κριτήρια ένταξης, όμως οι δυνητικές εκροές από τίτλους που δεν θα περνούσαν το φίλτρο του νέου δείκτη υπολογίζονται σε 381 εκατ. δολάρια, αφήνοντας καθαρό ισοζύγιο - 220 εκατ. δολάρια. Με άλλα λόγια, το σενάριο MSCI δημιουργεί καθαρές εκροές, σε αντίθεση με το σαφώς θετικό πρόσημο του Stoxx.

Ανά μετοχή, οι μεγαλύτερες εισροές στο MSCI Europe αποδίδονται στην Εθνική με 43 εκατ. δολάρια, στη Eurobank με 34 εκατ. δολάρια, στην Τράπεζα Πειραιώς με 32 εκατ. δολάρια, στην Alpha Bank με 20 εκατ. δολάρια, στον ΟΠΑΠ με 19 εκατ. δολάρια και τέλος στη ΔEΗ με 12 εκατ. δολάρια. Ωστόσο η εικόνα αντιστρέφεται από τις εκτιμώμενες εκροές. Ο ΟΤΕ εμφανίζει πιθανές εκροές 199 εκατ. δολάρια και η Jumbo άλλες 182 εκατ., δολάρια ποσά που εξανεμίζουν τις τραπεζικές εισροές και οδηγούν το συνολικό ισοζύγιο σε αρνητικό έδαφος.

Σε αυτήν ακριβώς τη διαφορά βρίσκεται η ουσία του «μπρα ντε φερ». Αν ο Stoxx λειτουργεί ως άσκηση σημαντικών καθαρών εισροών με επίκεντρο τις τράπεζες, το MSCI Europe μοιάζει περισσότερο με ανακατανομή βαρών, με κερδισμένες τις τράπεζες αλλά χαμένους ορισμένους παραδοσιακούς μη τραπεζικούς πυλώνες του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Για τη Eurobank, οι δύο ασκήσεις δίνουν συνδυαστικά εικόνα ιδιαίτερα ισχυρής στήριξης, με 220,6 εκατ. δολάρια δυνητικές ροές από Stoxx και 34 εκατ. δολάρια από MSCI. Η Εθνική ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο, καθώς τα 278,6 εκατ. δολάρια στο Stoxx είναι η μεγαλύτερη εκτίμηση μεταξύ όλων των ελληνικών μετοχών, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει και τη μεγαλύτερη θετική ροή στο MSCI.

Η Τράπεζα Πειραιώς με 206,1 εκατ. δολάρια στο Stoxx και 32 εκατ. δολάρια στο MSCI παραμένει επίσης βασικός ωφελημένος. Για την Alpha Bank, οι εκτιμώμενες ροές 136,3 εκατ. δολάρια και 20 εκατ. δολάρια αντίστοιχα ενισχύουν το επιχείρημα ότι η τραπεζική βαρύτητα της Ελλάδας πιθανόν να ενισχυθεί σε περιβάλλον αναβάθμισης.

Στον αντίποδα, το πιο ενδιαφέρον μήνυμα αφορά τους μη τραπεζικούς τίτλους. Η Jumbo, παρά τα περίπου 20 εκατ. δολάρια δυνητικών εισροών στο Stoxx, εμφανίζεται με 182 εκατ. δολάρια εκροές στο MSCI σενάριο, ενώ για τον ΟΤΕ η αντίθεση είναι ακόμη πιο έντονη, με 21,1 εκατ. δολάρια εισροές στον πρώτο δείκτη αλλά 199 εκατ. δολάρια πιθανές εκροές στον δεύτερο.

Αυτό δημιουργεί και μια δεύτερη ανάγνωση για την αγορά: η αναβάθμιση δεν σημαίνει γραμμικά θετικές ροές για όλους, αλλά ανακατανομή που μπορεί να δημιουργήσει winners και losers.

Στο καθαρό ισοζύγιο, η αριθμητική είναι αποκαλυπτική. +956,6 εκατ. πιθανές εισροές από Stoxx απέναντι σε -220 εκατ. καθαρές ροές στο σενάριο MSCI Europe. Αυτός είναι και ο λόγος αρκετοί επενδυτές θεωρούν ότι η συζήτηση δεν είναι απλώς «MSCI ή Stoxx», αλλά ποια διαδρομή αναβάθμισης ευνοεί περισσότερο τη σύνθεση της ελληνικής αγοράς και προς ώρας οι συμμετέχοντες, με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η ζυγαριά δείχνει να γέρνει προς το Stoxx, με σαφείς κερδισμένους κυρίως τις τράπεζες.