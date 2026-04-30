Μπλε Κέδρος: Από 12 Μαΐου η καταβολή υπόλοιπου μερίσματος €0,1940

Δημοσιεύθηκε: 30 Απριλίου 2026 - 18:12

Η «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.04.2026 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025 ποσού 0,352999976 € ανά μετοχή ή συνολικού ποσού 15.002.499 €.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ποσού 0,158999976 € ανά μετοχή σύμφωνα με την από 17.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε ποσό 0,1940 € ανά μετοχή ή συνολικό ποσό 8.245.000 €, όπως αυτό θα υπολογιστεί εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Από την Τετάρτη 06.05.2026, που ορίστηκε ως Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Πέμπτη 07.05.2026 («Record date»).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Τρίτη 12.05.2026, μέσω της τράπεζας «Optima Bank Α.Ε.» (πληρώτρια τράπεζα).

