#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παπουτσάνης: Στο 22,41% το ποσοστό του Γ. Γκάτζαρου, προέδρου του ΔΣ

Ο Γεώργιος Γκάτζαρος προέβη την 07.05.2026 σε πώληση 50.000 κοινών μετοχών.

Παπουτσάνης: Στο 22,41% το ποσοστό του Γ. Γκάτζαρου, προέδρου του ΔΣ

Δημοσιεύθηκε: 8 Μαΐου 2026 - 18:39

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 08.05.2026 γνωστοποίηση συναλλαγών, που υπέβαλλε ο κύριος Γεώργιος Γκάτζαρος με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), προέβη την 07.05.2026 σε πώληση 50.000 κοινών  μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την ως άνω πώληση το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ο κ.Γεώργιος Γκάτζαρος άμεσα ανέρχεται σήμερα σε 22,41% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 6.074.003 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας) ως ακολούθως:

  • Μέσω της ΚΕΜ 252.339 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές
  • Μέσω της ατομικής του μερίδας 5.821.664 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές

Σημειώνεται ότι η ως άνω μεταβολή, ήτοι η μείωση από 24,47% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία βάσει της σχετικής TR1 γνωστοποίησης την 10.11.2020 δεν υπερβαίνει τα όρια του αρθρ. 9 του Ν.3556/2007.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παπουτσάνης: Στο €1,1 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο τρίμηνο

Παπουτσάνης: Στο 22,60% το ποσοστό του Γ. Γκάτζαρου

Ασκηση προσομοίωσης σεισμού 6,2 Ρίχτερ στις εγκαταστάσεις της Παπουτσάνης

Παπουτσάνης: Στάσιμος στα €16,5 εκατ.ο τζίρος στο τρίμηνο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο