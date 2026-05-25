Pantelakis Securities: Overweight και τιμή-στόχος τα €62 για την Titan

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου 2026, η Titan αναβάθμισε απροσδόκητα τις προβλέψεις της σε οργανική αύξηση πωλήσεων και EBITDA μεσαίου/υψηλού μονοψήφιου ποσοστού, στηριζόμενη σε προοπτικές που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό θωρακισμένες έναντι της παγκόσμιας μεταβλητότητας στις τιμές ενέργειας, επισημαίνει ανάλυση της Pantelakis με την οποία θέτει την τιμή-στόχο στα 62 ευρώ με σύσταση overweight.

Oπως σημειώνεται, περίπου το 75% του συνολικού EBITDA προστατεύεται διαρθρωτικά μέσω των αμερικανικών δραστηριοτήτων με υψηλή χρήση φυσικού αερίου και μέσω ποσοστού υποκατάστασης εναλλακτικών καυσίμων άνω του 50% στα Βαλκάνια, γεγονός που καθιστά μαθηματικά αμελητέες τις τοπικές αυξήσεις τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα, η Titan εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου EBITDA ύψους €1 δισ. έως το 2029. Ενώ η βασική πρόβλεψη της χρηματιστηριακής για οργανική ανάπτυξη ανέρχεται στα €0,9 δισ., η αξιοποίηση της εναπομείνασας ισχύος για εξαγορές και συγχωνεύσεις ύψους €0,8 δισ. αναμένεται να αποφέρει πρόσθετο EBITDA περίπου €100 εκατ.

Ακόμη και υπό συνθήκες έντονης δραστηριότητας M&A, η μόχλευση θα παραμείνει υπό έλεγχο στο 1,1x έως το 2029, σημαντικά χαμηλότερα από το ανώτατο όριο 1,5x-2x, χάρη στις ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές.

Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι τα EPS του 2029 θα διαμορφωθούν στα €5,4 ανά μετοχή (CAGR 10%)· ομολογουμένως 11% χαμηλότερα από την προηγούμενη εκτίμησή μας λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων από M&A, αλλά εντός του στόχου της Titan για €5-6 ανά μετοχή.

Συνοπτικά, η χρηματιστηριακή διαβλέπει ουσιαστικό περιθώριο επαναξιολόγησης της μετοχής.