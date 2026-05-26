Safe Bulkers: «Πράσινο φως» για παράλληλη εισαγωγή στο Euronext Athens

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ.Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης θα προσδιοριστεί με ανακοίνωση της Εταιρείας.

Δημοσιεύθηκε: 26 Μαΐου 2026 - 18:46

Η Euronext Athens, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, διαπίστωσε την συνδρομή των προϋποθέσεων παράλληλης εισαγωγής στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/200, των μετοχών της εταιρείας SAFE BULKERS INC. (ISIN: MHY7388L1039), υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς .

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης θα προσδιοριστεί με ανακοίνωση της Εταιρείας.

