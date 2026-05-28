Safe Bulkers: Οσα πρέπει να ξέρετε πριν το dual listing στο XA

Την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Athens δρομολογεί η ναυτιλιακή εταιρεία Safe Bulkers, οι μετοχές της οποίας θα συνεχίσουν ταυτόχρονα να διαπραγματεύονται και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), όπου είναι ήδη εισηγμένες.

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο, η έναρξη διαπραγμάτευσης έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 2 Ιουνίου. Σημειώνεται ότι δεν προσφέρονται νέες, ούτε υφιστάμενες μετοχές από την Εταιρεία ή από τους μετόχους της, οπότε δεν προκύπτει dilution των υφιστάμενων μετόχων.

Η Safe Bulkers ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2007 στις Νήσους Μάρσαλ, ενώ διατηρεί κεντρικά γραφεία στο Μονακό. Δραστηριοποιείται διεθνώς στις θαλάσσιες μεταφορές ξηρού φορτίου, με τα πλοία της να μεταφέρουν κατά κύριο λόγο σιδηρομετάλλευμα, άνθρακα και σιτηρά, ενώ ως δευτερεύοντα φορτία μεταφέρουν βωξίτη, λιπάσματα και προϊόντα χάλυβα.

Η ναύλωση γίνεται μέσω συνδυασμού μεσοπρόθεσμων χρονοναυλώσεων και βραχυπρόθεσμων/άμεσων χρονοναυλώσεων, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Σήμερα αριθμεί 45 πλοία, εκ των οποίων δύο βρίσκονται προς πώληση. Από τα συνολικά πλοία, τα 11 είναι «eco-ships» ναυπηγημένα μετά το 2014 με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης, ενώ 13 πλοία έχουν ναυπηγηθεί από το 2022 και μετά, συμμορφούμενα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς του IMO GHG Phase 3 και NOx Tier III.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα νέων ναυπηγήσεων. Το υφιστάμενο orderbook περιλαμβάνει εννέα νεότευκτα πλοία -ανάμεσά τους δύο διπλού καυσίμου με μεθανόλη- με χρονοδιάγραμμα παραδόσεων τριών πλοίων το 2026, δύο το 2027, ενός το 2028 και τριών το 2029. Με την ολοκλήρωση όλων των παραδόσεων, ο στόλος θα ανέρχεται σε 33 πλοία με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα, φέτος η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία βασικών όρων για την κατασκευή ενός ακόμη πλοίου τύπου Kamsarmax με παράδοση το πρώτο εξάμηνο του 2029, καθώς και σε συμφωνία βασικών όρων για τη χρηματοδοτική μίσθωση ενός νεότευκτου Capesize με έναρξη το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι συμφωνίες, το orderbook θα διαμορφωθεί σε 11 πλοία συνολικά, με παραδόσεις τριών το 2026, δύο το 2027, ενός το 2028 και πέντε το 2029.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που αποτελείται από 101.826.580 κοινές μετοχές, βασικός μέτοχος είναι ο Πόλυς Χατζηιωάννου, ο οποίος κατέχει περίπου το 47,5% μέσω σειράς εταιρειών συμμετοχών. Οι λοιποί μέτοχοι, με ποσοστά κάτω του 5% έκαστος, κατέχουν συνολικά το 52,5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Το διοικητικό συμβούλιο της Safe Bulkers αποτελείται από έντεκα μέλη και λειτουργεί σε σύστημα κλιμακωτής θητείας τριών κατηγοριών. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Πόλυς Χατζηιωάννου. Στη διοίκηση συμμετέχουν επίσης ο Δρ. Λουκάς Μπαρμπάρης (Πρόεδρος, Γραμματέας), ο Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος (Οικονομικός Διευθυντής), ο Ιωάννης Φωτεινός (Επιχειρησιακός Διευθυντής), η Μαρίνα Χατζηιωάννου, ο Βασίλης Χατζηιωάννου, ο Χρήστος Μεγάλου, καθώς και οι Jeffrey Bunzel, Kristin H. Holth, Frank Sica και Ole Wikborg.

Σε οικονομικό επίπεδο, η εταιρεία εμφάνισε το 2025 κύκλο εργασιών 288,1 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη διαθέσιμα προς τους κοινούς μετόχους 30,6 εκατ. δολαρίων, έναντι 320,7 εκατ. και 89,4 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα το 2024.

Τα Προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 128,4 εκατ. δολάρια από 170,7 εκατ. δολάρια το 2024, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υποχώρησαν στα 0,30 δολάρια από 0,83 δολάρια.

Από πλευράς οικονομικής θέσης, στο τέλος του 2025 το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ανήλθε σε 1,4 δισ. δολάρια, με ίδια κεφάλαια 830,7 εκατ. δολάρια και καθαρό δανεισμό 377,3 εκατ. δολάρια. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 102,3 εκατ. δολάρια, έναντι 130,5 εκατ. δολαρίων το 2024.

Στο μέτωπο των μερισμάτων, η εταιρεία διατηρεί συνεπή πολιτική διανομών: για καθένα από τα έτη 2023, 2024 και 2025 κατέβαλε τέσσερα τριμηνιαία μερίσματα ύψους 0,05 δολαρίων ανά κοινή μετοχή και 0,50 δολαρίων ανά προνομιούχα μετοχή. Τον Φεβρουάριο του 2026 ανακοίνωσε νέο μέρισμα 0,05 δολαρίων ανά κοινή μετοχή προς τους εγγεγραμμένους μετόχους κατά το κλείσιμο της 2ας Μαρτίου 2026.

* Το Ενημερωτικό της Safe Bulkers, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"