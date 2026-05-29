Χρηματιστήριο: Θεμελιώδη και τεχνικά όρια για ΔΑΑ και Aegean

Δύο από τις κορυφαίες μετοχές του κλάδου αεροπορίας και υποδομών στο ΧΑ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) και η Aegean Airlines, συνεχίζουν να επηρεάζονται από την ανάκαμψη του τουρισμού, την επέκταση υποδομών και τις γεωπολιτικές προκλήσεις.

Ο ΔΑΑ διαπραγματεύεται λίγο υψηλότερα από τα 10 ευρώ με κεφαλαιοποίηση περίπου 3,2 δισ. ευρώ, ενώ η Aegean Αirlines κινείται λίγο πάνω από τα 12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Και οι δύο εταιρείες παρουσιάζουν σταθερή πορεία, με τον ΔΑΑ να στηρίζεται σε σταθερά έσοδα από τέλη και την Aegean σε υψηλή πληρότητα πτήσεων, παρά τις πιέσεις από καύσιμα και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Οι αναλυτές δίνουν ουδέτερη προς θετική στάση, εστιάζοντας στην ανάπτυξη επιβατικής κίνησης και την αποδοτικότητα.

Για τον ΔΑΑ, τα αποτελέσματα παραμένουν ισχυρά χάρη στην αύξηση επιβατών και τα έργα επέκτασης. Η μέση τιμή-στόχος από αναλυτές διαμορφώνεται στα 10,65-10,72 ευρώ με μικρό ανοδικό περιθώριο περίπου 5% από τα τρέχοντα επίπεδα, με ουδέτερη σύσταση από 10 αναλυτές.

Η υψηλότερη εκτίμηση είναι στα 11,75 ευρώ. Η εταιρεία προχώρησε σε προγράμματα επανεπένδυσης μερίσματος και το outlook για το 2026 παραμένει θετικό λόγω τουρισμού. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο σε 18,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,3 εκατ. ευρώ, όπως αναμενόταν, προκειμένου τα αποτελέσματα των αεροπορικών δραστηριοτήτων σε ετήσια βάση να παραμείνουν εναρμονισμένα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, μετά την εξάντληση του μεταφερόμενου ποσού.

Για την Αegean Αirlines, παρά τις προκλήσεις στο πρώτο τρίμηνο με αυξημένες ζημιές λόγω εποχικότητας και κόστους καυσίμων, η διοίκηση βλέπει ανάκαμψη το καλοκαίρι. Η μέση τιμή-στόχος από αναλυτές είναι στα 16,06 ευρώ με ανοδικό περιθώριο που ξεπερνά το 30%, με μέση σύσταση «αγορά» (υψηλή εκτίμηση στα 17,30-17,50 ευρώ). Το μέρισμα στα 0,90 ευρώ περίπου δίνει μερισματική απόδοση 7,4% και είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, ενώ η εταιρεία διατηρεί ισχυρή θέση στην αγορά.

Η τεχνική εικόνα των ΔΑΑ και Αegean Αirlines

Για τον ΔΑΑ, στο ημερήσιο διάγραμμα, η εικόνα είναι ουδέτερη συνολικά. Η μετοχή κινείται σε στενό εύρος συσσώρευσης γύρω στα 10,10-10,20 ευρώ μετά από πρόσφατη σταθεροποίηση. Κύρια στήριξη στα 9,96-10,00 ευρώ (πρόσφατα χαμηλά) και πρώτη αντίσταση στα 10,27-10,35 ευρώ. Ο RSI(14) κοντά στο 50-55 (ουδέτερος), ο MACD ελαφρώς ουδέτερος ή ελαφρώς θετικός.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο η τάση είναι προσεκτικά ανοδική. Τυχόν διάσπαση άνω των 10,35-10,50 ευρώ θα ενεργοποιήσει στόχους προς τα 11,00 ευρώ, ενώ καθοδική διάσπαση των 9,90 ευρώ θα πιέσει περαιτέρω τη μετοχή.

Το διάγραμμα του ΔΑΑ

Για την Αegean Αirlines, στο ημερήσιο διάγραμμα αντίστοιχα, η εικόνα είναι επίσης ουδέτερη, αρχίζοντας να «γυρίζει» προς αγορά, με ισχυρότερο momentum τελευταία. Η τιμή έχει ανακάμψει από τα χαμηλά και κινείται κοντά στα 12,10-12,37 ευρώ με πρώτη στήριξη στα 11,70-11,95 ευρώ και αντίσταση στα 12,50-12,80 ευρώ.

Ο ταλαντωτής RSI(14) είναι στα 55-60 (ουδέτερος προς θετικός) και ο MACD θετικός. Σε ευρύτερο ορίζοντα (52 εβδομάδων) η μετοχή δείχνει ανάκαμψη. Παραμονή άνω των 11,90 ευρώ διατηρεί το ανοδικό σενάριο με στόχους 13,50-14,00 ευρώ, ενώ αντίθετα, καθοδική διάσπαση των 11,50 ευρώ θα ήταν σήμα προσοχής για τους επενδυτές.

Συνολικά, και οι δύο μετοχές παρουσιάζουν σταθερή τεχνική εικόνα με ουδέτερο προς ανοδικό bias, ενώ τα θεμελιώδη (τουρισμός, μερίσματα, έργα υποδομών) στηρίζουν μακροπρόθεσμο upside. Η πορεία της επιβατικής κίνησης, το κόστος καυσίμων και η γεωπολιτική κατάσταση θα καθορίσουν την επόμενη κίνηση.

Το διάγραμμα της Αegean Airlines

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.