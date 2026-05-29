Ετήσια έντοκα γραμμάτια δημοπρατεί την Τετάρτη ο ΟΔΔΗΧ

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 θα διενεργηθεί δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατ. ευρώ, λήξεως 4 Ιουνίου 2027.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 (Τ+2), ενώ οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας τους από 1ης Απριλίου 2026.

Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών έως τις 12:00 μ.μ. της ημέρας της δημοπρασίας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών και έως ποσοστού 25% του δημοπρατούμενου ποσού.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, ενώ για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει επίσης τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να αποκτήσουν τους τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε τράπεζες ή χρηματιστηριακές εταιρείες, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας τα 15.000 ευρώ ανά επενδυτή.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσω δημόσιας εγγραφής θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η περίοδος εγγραφών ορίζεται από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ., η οποία ανοίγεται μέσω τραπεζών ή χρηματιστηριακών εταιρειών με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες.