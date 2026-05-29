Bally’s Intralot: Στις 27 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,016/μετοχή

Η Bally’s Intralot Α.Ε. (δ.τ. «Bally’s Intralot», η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Μάϊου 2026 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €30 εκ. από αποθεματικά τα οποία σχηματίστηκαν τα προηγούμενα έτη από λήψη ενδοομιλικών μερισμάτων, και το οποίο θα διανεμηθεί στους μετόχους κατ’ αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές, προσαυξάνει, κατ΄ άρθρο 50 Ν. 4548/2018, το ποσό του μερίσματος, ανά μετοχή, που διανέμεται στις λοιπές μετοχές.

Σήμερα, με βάση τον αριθμό των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,0162446217, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου κατά τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Ωστόσο το οριστικό ποσό ανά μετοχή θα καθοριστεί με βάση τον τελικό αριθμό των μετοχών που συμμετέχουν στη διανομή που θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος.

Από την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος).

Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς (πληρώτριας τράπεζας).