Δημοσιεύθηκε: 29 Μαΐου 2026 - 21:40

Loulis Food: Στις 12 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,18/μετοχή

Η εταιρεία Loulis Food Ingredients A.E. (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 28.05.2026 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 3.081.650,40 ευρώ ήτοι 0,18 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 24.030 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ήτοι κατά 0,000253 ευρώ ανά μετοχή, συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,180253 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ν. 4548/2018.

Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,180253 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,171240 ευρώ ανά μετοχή.

Από την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος για τη χρήση 2025.

Δικαιούχοι του μερίσματος για τη χρήση 2025 θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 (Record Date).

Η πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε.

