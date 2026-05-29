ΕΚΤΕΡ: Στις 12 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,076/μετοχή

Η εταιρεία «EΚΤΕΡ» ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Μαΐου 2026, το μέρισμα για τη χρήση 2025 ανέρχεται σε/ 0,080 ευρώ (μικτό μέρισμα) ανά μετοχή το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων, ήτοι 0,0040€ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρα 40 & 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 24 του ν. 4646/2019.

Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μερίσματος χρήσης 2025, 0,076€ ανά μετοχή.

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 8η Ιουνίου 2026.

Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2025 είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»